¿Nuevas fechas en Latinoamérica? Shakira emocionó a sus fans con reciente anuncio

Hace varios días, Shakira, considerada como una de las artistas colombianas más exitosas de todos los tiempos, emocionó a los millones de fans que acumula en Latinoamérica, pues luego de muchos años de espera anunció su regreso a los escenarios con su esperada gira Las mujeres ya no lloran World Tour, en la que recorrerá las ciudades más importantes para corear con sus seguidores sus canciones más populares.

Aunque no se tenía certeza del resultado que podría tener la venta de boletería debido al largo tiempo que la artista estuvo alejada del mundo de la música, se rompieron todas las expectativas puestas en el show , ya que en algunos países bastaron solo 40 minutos para agotar por completo las diversas categorías de entrada que se ofrecieron al público.

“Increíble noticia. En solo 1.5 horas se agotaron las boletas para la segunda fecha de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Bogotá. Gracias a ustedes, la gira más grande y exitosa de Shakira que sigue rompiendo récords” , escribió Páramo, la productora encargada de organizar cada una de las presentaciones de la colombiana a nivel nacional.

Shakira le agradeció a sus fans por el éxito en la venta de boletería

“13 estadios enteros SOLD OUT en los primeros minutos. Me siento tan agradecida con ustedes, que están haciendo de esta gira la más importante de mi carrera, con su apoyo y cariño que me arropa en los momentos más importantes de mi vida”.