Números de la suerte de Walter Mercado el jueves 26 de febrero para los 12 signos del zodiaco

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Es por esto que, su sobrina Betty B. Mercado comparte diariamente, el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, además de los números de la suerte que brindarían prosperidad por medio de juegos de azar.

Para el del jueves, 26 de febrero, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La reaparición de conversaciones del pasado podría traer claridad a temas sentimentales, mientras que la reorganización de proyectos será clave.

Números de la suerte: 3, 17 y 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se recomienda analizar con cuidado facturas, contratos y gastos para evitar complicaciones futuras.

Números de la suerte: 6, 14 y 32.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Revisar mensajes antes de enviarlos evitará malentendidos, mientras que retomar estudios o proyectos creativos resultará favorable.

Números de la suerte: 5, 11 y 26.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Planes familiares y vínculos afectivos requerirán revisión, mientras que el descanso será fundamental para mantener el equilibrio.

Números de la suerte: 2, 18 y 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

E momento será propicio para ajustar detalles y recuperar contactos valiosos antes de asumir compromisos definitivos.

Números de la suerte: 7, 21 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Encontrará beneficios en revisar rutinas, documentos y acuerdos legales. La atención a los detalles y la organización serán sus mejores aliados durante esta etapa.

Números de la suerte: 4, 12 y 30.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Reabrir diálogos pendientes con diplomacia permitirá resolver malentendidos y fortalecer vínculos personales o profesionales.

Números de la suerte: 9, 16 y 28.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La reflexión y la discreción ayudarán a sanar relaciones y replantear estrategias personales.

Números de la suerte: 1, 13 y 27.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La flexibilidad y la revisión de detalles serán esenciales para evitar contratiempos, mientras que la curiosidad abrirá nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 8, 20 y 31.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Comunicar expectativas con claridad evitará confusiones y permitirá convertir ajustes en progreso.

Números de la suerte: 10, 15 y 34.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La atención a la comunicación digital y el trabajo en equipo favorecerán el desarrollo de proyectos colectivos.

Números de la suerte: 11, 22 y 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sentirá una mayor sensibilidad emocional que lo llevará a cerrar ciclos pendientes. La intuición será clave para decidir qué debe continuar y qué es mejor dejar atrás.

Números de la suerte: 0, 19 y 25.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.