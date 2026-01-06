Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 7 de enero: señales para los 12 signos

El vidente destapó combinaciones que darían el triunfo en juegos de lotería y chance.

Laura Camila Másmela Bernal

6 de enero de 2026, 10:33 p. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Cada día, miles de personas esperan convertirse en los ganadores del premio mayor de distintos juegos de azar como lo son chances y loterías, por lo que muchos se rigen bajo el horóscopo occidental para escoger los números perfectos para apostar.

Es por esto que, Betty B. Mercado, la sobrina del fallecido astrólogo Walter Mercado, comparte las cifras y combinaciones ideales para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental, en compañía de algunos consejos y recomendaciones especiales para el día miércoles, 7 de enero.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El orden se convierte en una herramienta clave para avanzar con mayor enfoque y productividad.

Números de la suerte: 48, 13, 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La creatividad se manifiesta de forma práctica, permitiendo concretar ideas que antes parecían dispersas.

Números de la suerte: 3, 20, 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Es un buen momento para resolver pendientes, organizar espacios y mejorar la comunicación.

Números de la suerte: 7, 36, 12.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Expresar lo que se siente con claridad fortalecerá las relaciones más cercanas.

Números de la suerte: 19, 8, 5.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Organizar ideas y pensamientos permitirá reconocer avances y fortalecer la confianza interna.

Números de la suerte: 33, 1, 46.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La intuición práctica se activa y permite avanzar con seguridad hacia nuevos objetivos.

Números de la suerte: 10, 36, 3.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra logra equilibrar sentimientos y tomar decisiones que lo acerquen a la armonía que tanto busca.

Números de la suerte: 5, 41, 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es un buen día para avanzar en proyectos con estrategia y confianza en la intuición.

Números de la suerte: 22, 9, 17.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Organizar prioridades permitirá convertir grandes ideas en planes concretos que conduzcan al éxito.

Números de la suerte: 30, 18, 3.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Lo que parecía detenido comienza a fluir gracias a una visión más estructurada.

Números de la suerte: 13, 2, 19.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Es momento de revisar hábitos y ajustar rutinas. Soluciones prácticas llegan para resolver asuntos complejos, brindando mayor paz mental.

Números de la suerte: 23, 48, 4.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Organizar sentimientos y poner límites se transforma en un acto de amor propio.

Números de la suerte: 52, 44, 9.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Noticias Destacadas