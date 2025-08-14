Suscribirse

Números de la suerte de Walter Mercado para el viernes, 15 de agosto; el premio mayor de la lotería estaría cerca

Estos números representan oportunidades para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o resolver situaciones pendientes.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 1:07 a. m.
Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial.
Los números revelados para esta fecha tienen una carga energética especial. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

La energía cósmica de este viernes, 15 de agosto, promete abrir caminos a la prosperidad, y los números de la suerte revelados por Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del recordado astrólogo Walter Mercado, podrían estar más cerca que nunca de traer el tan esperado premio mayor.

Fiel a su estilo, Betty continúa el legado de su tío con predicciones cargadas de motivación y consejos que van más allá del azar, invitando a reflexionar y actuar con inteligencia para atraer la fortuna.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día trae luz sobre dudas y frustraciones pasadas. El impulso para emprender nuevos proyectos será evidente, y con él, la posibilidad de ganancias importantes.

Números de la suerte: 4, 41, 33.

Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

La verdad será la mejor herramienta. Unirse a personas positivas y responsables abrirá puertas a mejores oportunidades.

Números de la suerte: 30, 5, 44.

Géminis (22 de mayo – 20 de junio)

Los sueños comienzan a materializarse y el encanto personal será un imán para atraer buenas noticias.

Números de la suerte: 10, 6, 29.

Contexto: Horóscopo chino: los cinco signos más poderosos y sus predicciones para este 2025

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Priorizar la salud emocional será clave. Rodearse de personas que inspiren paz traerá claridad.

Números de la suerte: 16, 36, 10.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La indecisión podría generar errores; es mejor actuar con paciencia.

Números de la suerte: 29, 20, 13.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía planetaria impulsa el éxito profesional y la plenitud en el amor.

Números de la suerte: 22, 15, 18.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El contacto con personas en el extranjero inspirará nuevas ideas.

Números de la suerte: 14, 42, 8.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad estará en su punto más alto, favoreciendo proyectos artísticos y viajes.

Números de la suerte: 15, 3, 7.

Contexto: Los números de la suerte para cada signo del horóscopo chino; traerían el triunfo en la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Es momento de pensar en el bienestar personal y cerrar capítulos del pasado.

Números de la suerte: 12, 4, 19.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Enfrentar los miedos permitirá avanzar con seguridad.

Números de la suerte: 18, 6, 22.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La armonía en pareja y la expresión sincera serán claves para el equilibrio.

Números de la suerte: 7, 3, 15.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La adaptabilidad ayudará a realizar cambios importantes en el ámbito laboral.

Números de la suerte: 39, 11, 33.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

