Números de la suerte de Walter Mercado para el viernes, 15 de agosto; el premio mayor de la lotería estaría cerca
Estos números representan oportunidades para tomar decisiones importantes, iniciar proyectos o resolver situaciones pendientes.
La energía cósmica de este viernes, 15 de agosto, promete abrir caminos a la prosperidad, y los números de la suerte revelados por Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del recordado astrólogo Walter Mercado, podrían estar más cerca que nunca de traer el tan esperado premio mayor.
Fiel a su estilo, Betty continúa el legado de su tío con predicciones cargadas de motivación y consejos que van más allá del azar, invitando a reflexionar y actuar con inteligencia para atraer la fortuna.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Este día trae luz sobre dudas y frustraciones pasadas. El impulso para emprender nuevos proyectos será evidente, y con él, la posibilidad de ganancias importantes.
Números de la suerte: 4, 41, 33.
Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
La verdad será la mejor herramienta. Unirse a personas positivas y responsables abrirá puertas a mejores oportunidades.
Números de la suerte: 30, 5, 44.
Géminis (22 de mayo – 20 de junio)
Los sueños comienzan a materializarse y el encanto personal será un imán para atraer buenas noticias.
Números de la suerte: 10, 6, 29.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Priorizar la salud emocional será clave. Rodearse de personas que inspiren paz traerá claridad.
Números de la suerte: 16, 36, 10.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La indecisión podría generar errores; es mejor actuar con paciencia.
Números de la suerte: 29, 20, 13.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La energía planetaria impulsa el éxito profesional y la plenitud en el amor.
Números de la suerte: 22, 15, 18.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El contacto con personas en el extranjero inspirará nuevas ideas.
Números de la suerte: 14, 42, 8.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La creatividad estará en su punto más alto, favoreciendo proyectos artísticos y viajes.
Números de la suerte: 15, 3, 7.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es momento de pensar en el bienestar personal y cerrar capítulos del pasado.
Números de la suerte: 12, 4, 19.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Enfrentar los miedos permitirá avanzar con seguridad.
Números de la suerte: 18, 6, 22.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La armonía en pareja y la expresión sincera serán claves para el equilibrio.
Números de la suerte: 7, 3, 15.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La adaptabilidad ayudará a realizar cambios importantes en el ámbito laboral.
Números de la suerte: 39, 11, 33.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.