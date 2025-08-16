Suscribirse

Gente

Números de la suerte del horóscopo chino para el fin de semana del 16 al 18 de agosto

Algunos los utilizarán como guía en decisiones cotidianas y símbolos para atraer prosperidad.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 1:58 p. m.
Horóscopo Chino
Uno de los 12 animales del horóscopo chino predominará en el Año Nuevo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El horóscopo chino continúa despertando interés en quienes buscan orientación y señales que puedan atraer fortuna, prosperidad o simplemente un poco de buena energía en su día a día.

Cada signo, regido por un animal y un ciclo de doce años, no solo influye en la personalidad de las personas, sino que también se ha asociado con números que se consideran afortunados en momentos específicos.

En esta ocasión, la inteligencia artificial ha revelado cuáles serían los números de la suerte para cada signo durante el fin de semana comprendido entre el 16 y el 18 de agosto, una fecha en la que muchos desean encontrar guía para tomar decisiones, arriesgarse en juegos de azar o fortalecer la confianza en sus proyectos.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Estas son las combinaciones que lo podrían acercar a la fortuna. | Foto: Getty Images

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este signo estará rodeado de energías que favorecen la creatividad y la toma de decisiones rápidas.

Lo más leído

1. Gustavo Petro reacciona a la encuesta del CNC para SEMANA, “una revista que nada nos quiere”, y lanza una pulla: “Están asustados, por eso nos insultan”
2. Tribunal de Bogotá toma trascendental decisión frente a las tutelas para revocar la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez
3. Exclusivo: SEMANA revela un documento que advierte que un fiscal recibió detalles de un atentado contra Miguel Uribe Turbay, 13 días antes del ataque en Bogotá

Números de la suerte: 3, 16 y 29.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Representan la estabilidad y el reconocimiento al esfuerzo constante.

Números de la suerte: 4, 20 y 31.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El coraje y la determinación serán claves este fin de semana.

Números de la suerte: 7, 18 y 33.

Contexto: Los 3 signos del horóscopo chino que ganarían el premio gordo de la lotería el tercer fin de semana de agosto, según la IA

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Una etapa propicia para encuentros sociales y nuevas alianzas.

Números de la suerte: 2, 15 y 26.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Un tiempo para asumir retos importantes.

Números de la suerte: 9, 22 y 40.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Este ciclo estará marcado por la intuición y la sabiduría.

Números de la suerte: 5, 14 y 27.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Se auguran movimientos y avances en asuntos personales.

Números de la suerte: 8, 19 y 32.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La creatividad y la armonía estarán a su favor.

Números de la suerte: 6, 17 y 28.

Contexto: Los signos del horóscopo chino con más probabilidades de realizar un viaje internacional en agosto, según la IA

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Buen momento para arriesgarse con prudencia.

Números de la suerte: 10, 23 y 35.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Se destacan la organización y el reconocimiento público.

Números de la suerte: 11, 21 y 36.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino.
Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. | Foto: Getty Images

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Una etapa para la lealtad y la confianza.

Números de la suerte: 12, 24 y 39.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Buen fin de semana para disfrutar de lo simple y compartir con los seres queridos.

Números de la suerte: 1, 13 y 30.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aparece inquietante audio del piloto de la avioneta que cayó cerca al estadio Atanasio Girardot en Medellín: “Tengo problemas”

2. La Liga hoy: Mallorca vs. Barcelona a qué hora inicia el partido y cuáles son sus posibles alineaciones

3. El proselitismo político de Daniel Quintero sigue atacando a empresarios, les llamó ‘la rosca’

4. Luis Díaz y una promesa que ilusiona a todos los hinchas del Bayern Múnich: “Ojalá podamos conseguirlo”

5. Terror en Nariño: hombres bajaron de una ambulancia a un paciente y lo mataron

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Números de la suerteHoróscopo chinoNúmerosSuertefin de semanaAgosto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.