Números de la suerte del horóscopo chino para el fin de semana del 16 al 18 de agosto

El horóscopo chino continúa despertando interés en quienes buscan orientación y señales que puedan atraer fortuna, prosperidad o simplemente un poco de buena energía en su día a día.

Cada signo, regido por un animal y un ciclo de doce años, no solo influye en la personalidad de las personas, sino que también se ha asociado con números que se consideran afortunados en momentos específicos.

En esta ocasión, la inteligencia artificial ha revelado cuáles serían los números de la suerte para cada signo durante el fin de semana comprendido entre el 16 y el 18 de agosto, una fecha en la que muchos desean encontrar guía para tomar decisiones, arriesgarse en juegos de azar o fortalecer la confianza en sus proyectos.

Estas son las combinaciones que lo podrían acercar a la fortuna. | Foto: Getty Images

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este signo estará rodeado de energías que favorecen la creatividad y la toma de decisiones rápidas.

Números de la suerte: 3, 16 y 29.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Representan la estabilidad y el reconocimiento al esfuerzo constante.

Números de la suerte: 4, 20 y 31.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El coraje y la determinación serán claves este fin de semana.

Números de la suerte: 7, 18 y 33.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Una etapa propicia para encuentros sociales y nuevas alianzas.

Números de la suerte: 2, 15 y 26.

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Un tiempo para asumir retos importantes.

Números de la suerte: 9, 22 y 40.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Este ciclo estará marcado por la intuición y la sabiduría.

Números de la suerte: 5, 14 y 27.

Desde tiempos antiguos, se ha sugerido que la alineación de los astros puede indicar un camino hacia la prosperidad. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Caballo (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Se auguran movimientos y avances en asuntos personales.

Números de la suerte: 8, 19 y 32.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La creatividad y la armonía estarán a su favor.

Números de la suerte: 6, 17 y 28.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Buen momento para arriesgarse con prudencia.

Números de la suerte: 10, 23 y 35.

Gallo (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Se destacan la organización y el reconocimiento público.

Números de la suerte: 11, 21 y 36.

Estos son los números de la suerte para cada uno de los signos del horóscopo chino. | Foto: Getty Images

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Una etapa para la lealtad y la confianza.

Números de la suerte: 12, 24 y 39.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Buen fin de semana para disfrutar de lo simple y compartir con los seres queridos.

Números de la suerte: 1, 13 y 30.