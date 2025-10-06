Gente
Números para ganar la lotería el 7 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos
Estas son algunas de las combinaciones con las que puede jugar en dinámicas de azar.
Aunque Walter Mercado falleció en el año 2019, Betty B. Mercado, su sobrina, continúa compartiendo su legado y diariamente expone algunos de los escritos que dejó en hombre.
Para el martes, 7 de octubre publicó el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, el cual estuvo acompañado por recomendaciones, consejos, predicciones y los esperados números de la suerte para apostar en juegos de azar y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía positiva le permite tomar control de sus emociones y fortalecer su bienestar físico. En el trabajo se destacan sus talentos naturales y su creatividad.
Números de suerte: 14, 9, 33.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Su palabra tiene poder y su carisma ilumina el entorno. Es momento de cerrar ciclos y alejar manipuladores. Nuevas oportunidades llegan en el amor y los viajes.
Números de suerte: 36, 41, 6.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La tranquilidad se convierte en su mayor fortaleza. Su vida amorosa y financiera encuentra estabilidad. Disfrute los pequeños placeres.
Números de suerte: 19, 42, 15.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Evite desgastarse por detalles insignificantes. La espiritualidad y la fe serán su refugio. La conexión con lo divino le dará paz.
Números de suerte: 48, 13, 2.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Llegan cambios favorables que abren nuevas etapas. Su intuición estará más aguda que nunca. Deje atrás lo que le resta energía.
Números de suerte: 12, 6, 32.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La vida le ofrece segundas oportunidades. La educación y la calma serán claves para lograr sus metas.
Números de suerte: 50, 9, 21.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Atrévase a tomar un camino diferente. Su presencia atraerá suerte y nuevas amistades sinceras. Es hora de estabilizarse.
Números de suerte: 8, 40, 3.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Brillará con fuerza y generará comentarios a su alrededor. No tema destacar; el éxito profesional está cerca.
Números de suerte: 37, 4, 16.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
El aprendizaje le ha hecho más fuerte. Evite conflictos innecesarios y valore su libertad.
Números de suerte: 15, 8, 24.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El amor le sorprende con una situación inesperada. No permita que las críticas le afecten.
Números de suerte: 18, 22, 35.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Su intuición le guía hacia decisiones acertadas. Mantenga sus planes en privado y confíe en su sabiduría interior.
Números de suerte: 10, 37, 44.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tiempo de recuperación y éxito. Las buenas acciones le abrirán puertas. La justicia y la verdad estarán de su lado.
Números de suerte: 5, 10, 3.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.