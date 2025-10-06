Números para ganar la lotería el 7 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Aunque Walter Mercado falleció en el año 2019, Betty B. Mercado, su sobrina, continúa compartiendo su legado y diariamente expone algunos de los escritos que dejó en hombre.

Para el martes, 7 de octubre publicó el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco, el cual estuvo acompañado por recomendaciones, consejos, predicciones y los esperados números de la suerte para apostar en juegos de azar y loterías.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía positiva le permite tomar control de sus emociones y fortalecer su bienestar físico. En el trabajo se destacan sus talentos naturales y su creatividad.

Números de suerte: 14, 9, 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su palabra tiene poder y su carisma ilumina el entorno. Es momento de cerrar ciclos y alejar manipuladores. Nuevas oportunidades llegan en el amor y los viajes.

Números de suerte: 36, 41, 6.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La tranquilidad se convierte en su mayor fortaleza. Su vida amorosa y financiera encuentra estabilidad. Disfrute los pequeños placeres.

Números de suerte: 19, 42, 15.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Evite desgastarse por detalles insignificantes. La espiritualidad y la fe serán su refugio. La conexión con lo divino le dará paz.

Números de suerte: 48, 13, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Llegan cambios favorables que abren nuevas etapas. Su intuición estará más aguda que nunca. Deje atrás lo que le resta energía.

Números de suerte: 12, 6, 32.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La vida le ofrece segundas oportunidades. La educación y la calma serán claves para lograr sus metas.

Números de suerte: 50, 9, 21.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Atrévase a tomar un camino diferente. Su presencia atraerá suerte y nuevas amistades sinceras. Es hora de estabilizarse.

Números de suerte: 8, 40, 3.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Brillará con fuerza y generará comentarios a su alrededor. No tema destacar; el éxito profesional está cerca.

Números de suerte: 37, 4, 16.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El aprendizaje le ha hecho más fuerte. Evite conflictos innecesarios y valore su libertad.

Números de suerte: 15, 8, 24.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El amor le sorprende con una situación inesperada. No permita que las críticas le afecten.

Números de suerte: 18, 22, 35.

Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Su intuición le guía hacia decisiones acertadas. Mantenga sus planes en privado y confíe en su sabiduría interior.

Números de suerte: 10, 37, 44.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tiempo de recuperación y éxito. Las buenas acciones le abrirán puertas. La justicia y la verdad estarán de su lado.

Números de suerte: 5, 10, 3.