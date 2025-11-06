Suscribirse

Números para ganar una millonaria fortuna el 7 de noviembre, según Walter Mercado

El vidente dejó en manos de su sobrina, las cifras que obtendrían millonarias ganancias en los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

6 de noviembre de 2025, 10:47 p. m.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.

Para el viernes, 7 de noviembre, el reconocido astrólogo Walter Mercado, dejó en manos de sus familiares, importantes textos en los que resaltan consejos, recomendaciones y alertas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Adicionalmente, su sobrina, Betty, B. Mercado, soltó los números de la suerte que permitirían que sus seguidores se conviertan en los próximos ganadores en distintos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Llegarán ajustes y cambios positivos si mantiene el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Evite gastos impulsivos y priorice su estabilidad.

Números de la suerte: 6, 20, 45.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La seguridad personal será la clave de su éxito. Se avecinan cambios positivos y oportunidades inesperadas.

Números de la suerte: 16, 39, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podría llegar a sentir un impulso de liberarse de pensamientos negativos y darle un cambio a su vida. Su intuición se fortalece.

Números de la suerte: 3, 29, 30.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Nuevas amistades traerán oportunidades, mientras que algunas conexiones del pasado podrían quedar atrás. Este es un momento ideal para explorar nuevos intereses y proyectos.

Números de la suerte: 1, 44, 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es tiempo de luchar por lo que realmente desea. Podría surgir una oportunidad que lo acerque al éxito o a un nuevo propósito laboral.

Números de la suerte: 22, 6, 15.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se interesará por nuevos conocimientos que enriquecerán su vida. No permita que la rutina limite su curiosidad.

Números de la suerte: 30, 44, 25.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre.
Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este viernes, 7 de noviembre.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es un momento de introspección profunda. La energía del cambio atraerá abundancia si actúa con confianza.

Números de la suerte: 28, 9, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las relaciones de amistad y laborales se transforman. Nuevas personas llegan para enseñarle lecciones valiosas.

Números de la suerte: 10, 2, 43.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La salud y los hábitos se convierten en prioridad. Si logra armonía, la prosperidad fluirá en todos los aspectos de su vida.

Números de la suerte: 38, 7, 12.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones amorosas se vuelven más intensas. Nuevos proyectos artísticos o emocionales podrían ser la clave de su éxito.

Números de la suerte: 33, 16, 41.

No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.
No solo están destinados a inspirar confianza, sino también a invitar a la reflexión.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se avecinan ajustes o mudanzas necesarias para alcanzar la paz interior. Resolver asuntos pendientes traerá estabilidad y claridad mental.

Números de la suerte: 15, 50, 3.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Lo que diga tendrá gran impacto en los demás. El cambio interior atraerá éxito y nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 20, 5, 18.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

