Paola Jara se sinceró sobre los cambios que ya tiene por su embarazo: “Tengo que confesarles que no es fácil”

Paola Jara habló de los primeros cambios que ha tenido su cuerpo por el embarazo

“Perdiendo curvas, pero mi pollito creciendo. Tengo que confesarles que no es fácil empezar a ver todos los cambios físicos y emocionales que vivimos en esta etapa y que también a veces me parece mentira que sea una realidad. Pero con todo y los altibajos que se viven, estoy inmensamente feliz”, escribió.

View this post on Instagram

“Gracias a todas las personitas que me felicitan y envían lindas energías en cada show que he dado en estos meses, cada vez me canso un poquito más, pero amo estar con ustedes y si Dios y mi proceso me lo permiten, estaré en escenarios lo que más pueda porque amo lo que hago y es mi lugar feliz”, concluyó.