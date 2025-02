Paquita la del Barrio llamó ‘inútil’ a Bad Bunny, así fue el divertido momento

Además, en varias ocasiones también sufrió algunas complicaciones pulmonares al ser fumadora pasiva en sus conciertos . Si bien a la cantante no le gustaba fumar, las personas a su alrededor fumaban, y esto terminó perjudicándola.

Tras su muerte, familiares, amigos y fans han expresado su dolor ante la pérdida y también han recordado grandes momentos de la cantante que reflejan su particular personalidad. Uno de esos curiosos momentos fue aquel en que la mexicana llamó ‘inútil’ al cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Así fue el divertido momento

Cuando Paquita subió al escenario a recibir el premio, se encontró con que el micrófono estaba demasiado alto, por lo que, en un gesto de caballerosidad, Bad Bunny se subió al escenario a ayudarla y a acomodar el micrófono. En ese momento la cantante dijo en un tono divertido: ”A ver si me oyen, muchísimas gracias. ¡Eres un inútil! Muchas gracias”. Bad Bunny tomó el comentario con gracia y se rio junto a todos.

La frase nació durante un concierto en el que Paquita estaba cantando Cheque en blanco y vio cómo su marido llegaba al show después de varios días sin aparecer en la casa. En la entrevista, la cantante aseguró que “se fue desde el viernes, sábado, y el domingo llegó. Entonces iba entrando al salón y estaba cantando, lo veo y me tocaba la música del estribillo y fue lo que se me ocurrió ‘¿Me estás oyendo inútil?! La gente empezó a reírse y se vieron los unos a los otros, y ya se me quedó”.