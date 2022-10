“Perdí el bebé”: Catalina Gómez abrió su corazón y se desahogó; vivió duro momento familiar

Catalina Gómez, que actualmente es una de las principales presentadoras de Día a día (Caracol Televisión), sorprendió hace unos días a sus miles de seguidores y reveló que para ella fue bastante complejo el embarazo de Cristóbal, su hijo menor.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la antioqueña realizó una pequeña dinámica y confesó que no fue para nada fácil este proceso. Sin embargo, indicó que para ella siempre fue un sueño tener hijos.

“Cuando quedé en embarazo de Emilia fue un proceso normal, tranquilo, fácil. Pero cuando quedé en embarazo de Cristóbal, empezaron las dificultades porque pasaba y pasaba el tiempo y no lo lograba”, precisó en aquel momento.

La modelo, de igual manera, abrió esta semana su corazón en el programa de Lo sé todo (Canal Uno) y manifestó que antes de que naciera Cristobal tuvo varias pérdidas, por lo cual llegó a pensar que no podía ser mamá por segunda vez.

Pese a que nunca tuvo ningún tipo de complicación con su hija mayor, la antioqueña aseguró que recurrió a varios especialistas debido a que no conseguía quedar embarazada. Asimismo, relató que los médicos le detectaron un síndrome de ovarios poliquísticos.

“Luego de hacerme muchos exámenes, los doctores me dijeron que tenían un síndrome de ovarios poliquísticos y que era muy difícil que quedara embarazada nuevamente. No obstante, logré quedar embarazada, pero a los tres meses perdí el bebé”, manifestó inicialmente en el espacio televisivo.

Luego, Gómez agregó: “En ese momento fue un dolor super grande, nunca pensé que fuera a doler tanto y que se sintiera tan fuerte. Perdí otros dos bebés durante ese proceso. Fue muy doloroso y desgastante todo ese proceso. Yo sentía que podía ser mamá otra vez”.

La reconocida presentadora de Caracol Televisión señaló finalmente en el programa de chismes que después de muchos intentos y diferentes tratamientos logró tener a su segundo hijo.

“Yo con ese medio, volví a quedar embarazada. Le tenía pavor ir a las ecografías a que me dieran malas noticias. El doctor me dijo que solo había un 1 % de que naciera sin complicaciones. Me acordé entonces de mi mamá y puse todo en mano de Dios. Gracias a Dios me dijeron unos meses después que el niño estaba perfecto”, concluyó.

Cabe recordar que Catalina Gómez manifestó la semana pasada que toda su familia estaba de luto debido a que su perro Canuto falleció recientemente. Además, destacó la importancia que tuvo este en sus vidas.

“¡Gracias, amigo Canuto! Gracias por tocarnos el corazón, por siete años de felicidad a tu lado, por enseñarnos el amor incondicional, por tu generosidad, por llenarnos de vida, por cuidarnos y por alegrarnos cada día. ¡Te vamos a extrañar tanto!”, señaló la modelo.

La empresaria también reveló en Instagram cuáles fueron las verdaderas causas que provocaron el deceso del perro y aseguró que estaba enfermo desde hace tiempo.

“Nuestro Canuto llevaba sufriendo del hígado muchos años, y hace unos días decidió que no quería comer más. Él era muy comelón, muy antojado y no hubo poder humano para que volviera a comer. Nos tocó hospitalizarlo y aparte del daño en el hígado y unos trombos que le aparecieron, también tenía un hemoparásito. Pero lo más grave era que tenía un linfoma, que resultó ser muy agresivo y en poco tiempo le hizo mucho daño”, afirmó Gómez, visiblemente afectada.

La presentadora de Día a Día señaló que no descarta la idea de tener nuevamente un perro, puesto que su amor es uno de los más lindos que puede existir en la vida.