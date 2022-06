Pérdida de peso: rutinas de ejercicios recomendadas según la personalidad

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la actividad física es definida como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía.

En ese sentido, la actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse o como parte del trabajo de una persona. El asunto clave a entender es que la actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud.

Por esta razón, practicar algún deporte o disciplina contribuye notablemente en la salud de las personas. De hecho, la OMS destaca que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. De igual manera, ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar.

Respecto a qué deporte practicar o cuáles son los ejercicios más efectivos, todo depende de las preferencias y objetivos de cada persona. Adicionalmente, la personalidad también influye en cierta medida.

El portal web Craftología menciona que la motivación juega un papel importante a la hora de adoptar una rutina deportiva o de ejercicios. En consecuencia, sugiere algunas actividades en función de cada tipo de personalidad.

Personalidad ordenada

Para las personas que tienden a ser bastante ordenadas y metódicas, recomienda rutinas como pilates, aeróbicos, spinning, gimnasia o artes marciales.

Personalidad sociable

En estos casos destaca las actividad grupales, por ejemplo, las clases de baile o cualquier deporte que se pueda jugar por equipos.

Personalidad energética

Algunas personas destacan por su cualidad de parecer que nunca están cansadas. Actividades como el crossfit, el box, las clases de zumba, el kickboxing o rapel son perfectas para ellas.

Personalidad perezosa

En la otra cara de la moneda figuran aquellas personas a quienes no les gusta hacer nada -o al menos no lo disfrutan tanto-. Para ellas es más placentero pasar una tarde viendo películas que en el gimnasio, sin embargo, es importante no caer en el sedentarismo y adoptar rutinas que cambien esa dinámica. Realizar caminatas de diez minutos tres veces a la semana, subir y bajar las escaleras en lugar de tomar el ascensor es un buen punto de partida.

Personalidad atrevida

Las personas extrovertidas, por lo general, están abiertas a experimentar y ponerse retos exigentes. Actividades que ofrezcan más adrenalina son perfectas para ellas. Por ejemplo: bicicleta de montaña, triatlones, box o escalar.

Personalidad tranquila

Comparten algunas cualidades con las personas ordenadas. Craftología sugiere rutinas como el yoga, el tai chi, la natación y el belly dance.

¿Cuáles ejercicios ayudan a quemar más calorías?

De acuerdo con el portal de salud Tua Saúde, los ejercicios que más ayudan a la pérdida de peso, son aquellos en los que se pierden más calorías, entre los que se encuentran, nadar y trotar.

De igual manera, señala que para que perduren los resultados de realizar un ejercicio de manera persistente, es necesario estar bajo la dirección de un entrenador físico, y a su vez, con la guía de un profesional de la salud, que puede indicar un plan adecuado de alimentación.

HIIT: High Intensity Interval Training

El portal de salud señala que los ejercicios aeróbicos incrementan la frecuencia cardíaca, ayudando a la quema de calorías. También indica que el entrenamiento HIIT o como es conocido en inglés High Intensity Interval Training, es el conjunto de ejercicios de alta intensidad que tiene como foco acelerar el metabolismo. Entre tanto, recomienda que se lleve a cabo en personas que tienen un estado físico más resistente porque llevan más tiempo realizándolo. Sin embargo, es inclusivo, es decir, un principiante puede iniciarse en este entrenamiento guiado por un experto.

Tua Saúde asegura que este ejercicio puede ayudar a quemar al menos 400 calorías por hora.

La zumba o baile

Tua Saúde señala que esta actividad física ayuda al fortalecimiento de los músculos, que de igual manera, incrementa “el gasto calórico”. Así mismo, revela que entre 300 y 600 calorías se pueden quemar por una hora de baile.

Cabe señalar que esta actividad puede realizarse en compañía o en grupo, por lo que es más ameno llevarlo a cabo.

Crossfit

Este estilo de entrenamiento es exigente por el esfuerzo cardiorrespiratorio que requiere. Explica el portal que la intensidad y el poco descanso que hay entre ejercicios son característicos del Crossfit. De la misma manera que el HIIT, se pueden quemar hasta 700 calorías en una hora de ejercicio.

El crossfit es uno de los ejercicios de tipo funcional más populares. - Foto: Getty Images

El spinning

El spinning es entrenar en una bicicleta estática. Es uno de los ejercicios más comunes en las personas que van a un gimnasio. Esta actividad hace parte de un calentamiento o precalentamiento para el inicio de una rutina física. Tua Saúde señala que esta actividad contribuye a la pérdida de peso, y a su vez, ayuda a fortalecer los músculos.

Además destaca que en una hora de clase de spinning se pueden perder de 600 a 800 calorías, según la intensidad.