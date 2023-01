Periodista de Citytv fue acosada por tres hombres en una estación de TransMilenio

En la noche del pasado miércoles 18 de enero, la periodista de Citytv María Fernanda Díaz Granados vivió una situación de violencia de género en una estación de TransMilenio, en Bogotá. Así lo informó en su cuenta personal de Twitter.

Allí, la joven comunicadora indicó que fue acosada en una estación del medio masivo de transporte. En su red social publicó un hilo en el que cuenta la horrible situación de acoso e inseguridad por la que pasó y recordó que con su oficio ha vivido muy de cerca estas historias de violencia sexual y de género.

“Todos los días, por mi trabajo, conozco muy de cerca casos de inseguridad y acoso sexual en el transporte público en Bogotá. Hoy puedo confirmar que ser mujer es insostenible en esta ciudad. Hoy me sentí tan temerosa y vulnerable en una estación de TransMilenio… (sigue)”, dijo en el primer trino de la secuencia de tuits.

La mujer se sintió vulnerable ante las frases lanzadas por los hombres. - Foto: Getty Images/EyeEm

En el segundo post, la periodista subió un video y una fotografía de los hombres que la intimidaron durante su presencia dentro del vagón en la estación de TransMilenio.

“Estos 3 ‘hombres’ me gritaban, entre otras cosas, frases como: “ven a mamarme el huevo”, mientras me mostraban sus partes íntimas. Se reían y disfrutaban verme intimidada. Preferí moverme hacia la mitad del vagón. No logré capturar más, pues me daba miedo sacar mi teléfono”, señaló el segundo tuit de la periodista Díaz Granados.

Seguido de esto, en el hilo de su cuenta de Twitter, la comunicadora contó cómo se sintió en ese momento y agregó una reflexión sobre la cotidianidad que tienen que vivir las mujeres no solo en el transporte público, sino en todo momento y lugar.

“En menos de un segundo se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Indignación, miedo, asco. Pero la más importante: tengo una mamá que me espera en casa. Una mamá como miles a las que sus hijas llegaron maltratadas, violadas o incluso no llegaron nunca (...) Es desgastante ser mujer en este mundo en el que vivimos. Quise buscar a mi alrededor y no vi un solo policía. ¿Cuándo iremos a entender que en esta ciudad la inseguridad no tiene horarios?…”, agregó en su secuencia de tuits.

En un último trino, la periodista María Fernanda Díaz Granados hizo un llamado a las autoridades y a TransMilenio para garantizar la seguridad de las mujeres en las diferentes estaciones del sistema de transporte público en la capital del país.

La periodista aseguró que la situación la hizo sentirse intimidada. - Foto: Getty Images

“Yo seguramente no volveré a tomar un bus a esa hora y en esa ruta, pero ¿y las otras mujeres que no tienen más opciones? NO ESTAMOS SEGURAS!!!! @SeguridadBOG @TransMilenio @PoliciaBogota”, concluyó el hilo de la periodista afectada en una estación de TransMilenio.

