Pirry hace reflexión sobre la vida, tras grave accidente que sufrió: “Lo fácil que se te puede ir la vida”

El afamado periodista, Guillermo Arturo Prieto La Rotta, mejor conocido en Colombia como Pirry, reapareció con una de sus profundas reflexiones, que suele dejar a su público cuando algo le llega al corazón.

El pasado miércoles 1 de noviembre, Pirry compartió un video en el que contó una experiencia compleja que vivió hace algunos meses, pero sin precisar la fecha exacta en que todo ocurrió, pero debieron ser varios meses, para que pasase el tiempo necesario de recuperación.

El arriesgado periodista confesó que estando viviendo la crisis de entrar a los 50, una etapa de la vida en la que ya se ha alcanzado madurez en muchos aspectos de la vida y todavía queda trecho para vivir más cosas; sumado a que el hecho de no tener una pareja —igual de aventurera que él—, le estaba pasando factura, tuvo un accidente.

El video no ha tardado en hacerse viral. | Foto: Externos

Haciendo unos arreglos para su casa, cayó y se golpeó la cabeza. “Afortunadamente y gracias al universo, mi hermana había venido a visitarme ese día. Llegó como a los 15 minutos de la caída y me encontró. Ella me decía que de mi cabeza salían chorritos de sangre. Casi me encuentran muerto”, señaló inicialmente en su relato.

El periodista sufrió una herida grande, que hacía que le saliera mucha sangre, según le contó su propia hermana, “me tuvieron que coger 22 puntos en el parietal derecho”.

Sin embargo, él no fue consciente de ello, hasta tanto no despertó: “No recuerdo nada. Tengo memoria como hasta de un día y medio después ya en el hospital. Me hicieron un TAC (tomografía axial computarizada) y otra serie de exámenes”.

Guillermo Arturo Prieto, Pirry. | Foto: Fotos: especiales para El País

“Cuando desperté y vi la magnitud de la herida, me di cuenta de lo fácil que se te puede ir la vida. No tienes que estar haciendo un deporte extremo. A uno, a veces, se le va la energía y la vida, pensando no en lo que uno podría tener o lograr, sino en lo que no se tiene”, agregó de manera reflexiva.

En su reflexión, el periodista indicó que el fallecimiento de la talentosa y reconocida actriz, Alejandra Villafañe, lo había motivado para que contara lo que había sucedido. Pues la actriz de 34 años perdió la vida a causa de un agresivo cáncer que le impidió seguir luchando por la vida.

“PRECAUCIÓN ⚠️ este video tiene una imagen sensible de mi accidente, pero también algo que quiero compartir. En estos días leí la noticia de una joven actriz que murió de cáncer, me hizo reflexionar mucho sobre lo fugaz de la vida y las cosas de las que a veces me quejo, eso me motivó a hablar de esto que me pasó hace unos meses y de lo que no había hablado por qué no veía por qué, ahora creo que tengo algo que compartirles”, manifestó en la descripción de su emotivo video.

GUILLERMO PRIETO LA ROTTA (PIRRY) | Foto: pilar mejía cifuentes-semana

“Mi propósito, menos látigo, menos autocompasión, más empatía y más agradecimiento sin perder la rebeldía cuando es justa. Que tengan un bonito día. (compartan y comenten si les nace)”, concluyó.