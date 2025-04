“Planeé mi muerte”: Melissa Gate habló de la eutanasia en ‘La casa de los famosos’

“Aspiro morirme a los 45 para no tener que llegar acá. Yo ya planeé incluso mi muerte antes de verme en este estado. No sueño llegar a vieja, yo voy a ser una rockstar , moriré de sobredosis en alguna fiesta que haga entre los 45 y 50 años, depende como me vea”, dijo entre risas la mujer de 33 años.

Por otro lado, manifestó que no le gustaría llegar a convertirse en abuela, pues no se ve cumpliendo ese rol debido a la personalidad que ha venido adoptando con el paso de los años.

“No me gusta mirar al futuro porque el futuro es incierto, el mañana no existe, el ayer menos, el hoy es lo único que tenemos”.

“Yo creo que no hay nada más humillante que la vejez. Si somos adultos funcionales, pues bien, pero si llegamos a una vejez donde de pronto no estemos bien físicamente, no me gusta. Yo no quiero ser una carga para nadie, por eso creo firmemente en la eutanasia, que viva la eutanasia. Gracias”.