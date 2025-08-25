Podría ganar la lotería: números de la suerte de Walter Mercado para el martes 26 de agosto

Pese a que falleció en el 2019, el astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, es considerado como uno de los íconos en el mundo de la adivinación y el horóscopo. Para continuar con su legado, su sobrina de encarga de actualizar a sus seguidores y compartir la información que le dejó.

En este caso, se revelaron los números y combinaciones que se pueden realizar para tener éxito en las loterías y juegos de azar en la jornada del martes, 26 de agosto.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

En esta etapa de vida debe darle prioridad al amor y la amistad, pues las personas que lo rodean pueden ayudarlo a crecer a nivel personal y laboral. Tendrá el dinero suficiente para ser feliz.

Números de suerte: 6, 17, 33.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Es momento de que abra nuevas puertas y se ponga en búsqueda de nuevos caminos, los cuales le permitan salir adelante y cumplir con sus metas.

Números de suerte: 11, 43, 29.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Tenga cuidado con las personas que puedan abusar de usted para obtener algún tipo de beneficio económico, pues tendrá suerte con el dinero.

Números de suerte: 16, 38, 21.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Está en búsqueda del amor y la felicidad, es un buen momento para llegar a acuerdos con su pareja o con la persona de su interés. Posiblemente, conocerá personas con las que tenga buena conexión.

Números de suerte: 7, 10, 25.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Las amistades pueden llegar a ser el mejor camino para cumplir logros y expectativas, analice si las personas de su entorno tienen intenciones positivas.

Números de suerte: 20, 44, 18.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

En general, tendrá una buena racha. La suerte en cuanto a las relaciones interpersonales está en su mejor momento.

Números de suerte: 19, 8, 14.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Cambie los hábitos que no le permiten tener una actitud positiva en su día a día. Si se orienta correctamente podría llegar al éxito que busca.

Números de suerte: 9, 14, 37.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Es posible que reciba algunas sorpresas que le den alegría y le hagan ver la vida diferente. Aproveche la compañía de las personas que lo rodean.

Números de suerte: 43, 1, 50.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Es un buen día para analizar la relación que está teniendo con el dinero. Así podrá contemplar si es necesario realizar algún tipo de cambio.

Números de suerte: 7, 10, 3.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

No derroche dinero, debe cuidar sus ahorros, puedes podría llegar a necesitarlos en una situación futura, puede disfrutar sin excederse.

Números de suerte: 37, 5, 2.

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Puede analizar los errores y equivocaciones que ha cometido en el último tiempo. Si lo considera necesario, puede disculparse con personas a las que haya herido.

Números de suerte: 12, 4, 31.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Se pondrá en primer lugar, pues una situación le permitirá darse cuenta de que está entregando más de lo que recibe.

Números de suerte: 40, 8, 3.