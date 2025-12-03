Poncho Zuleta dio devastadora noticia y preocupó a sus seguidores: “Desde el cielo”

En redes sociales se viralizó un video que generó preocupación entre la comunidad de Poncho Zuleta, uno de los representantes más importantes de la música vallenata en la actualidad, pues a lo largo de su carrera en la industria, ha logrado captar la atención de millones de personas que admiran su trabajo y se identifican con sus letras y su propuesta musical.

Fue en medio de una reciente presentación donde el intérprete de Amor a siete mares y Nunca te olvidaré anunció el que sería su retiro de la música, ya que considera que es importante descansar después de haberse dedicado a este oficio durante gran parte de su vida.

El artista anunció su retiro de los escenarios musicales. | Foto: Tomada de Instagram @ponchozuletadiaz

“Ya me voy, ya me voy, se me acabó el tiempo, pero desde el cielo seguiré cantando. Ahí quedan mis hijos; a ustedes, muchas gracias. Ya, ya está bueno. La mejor aspirina para mi corazón son los aplausos de ustedes”, dijo frente al micrófono.

El momento quedó captado en video y se escucha la fuerte reacción del público, pues muchos esperan que analice la situación y replantee sus palabras, ya que desean seguir disfrutando de sus conciertos y presentaciones.

Poncho agregó: “Ya hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos y hermanos y ya es justo un retiro. Mis grandes colegas de la vida, que el público consideró que hubo 3 cantantes ortodoxos, Diomedes, Jorge Oñate y yo. Se murieron los dos y me quedé solo, huérfano, sosteniendo con grandeza la ortodoxia y siendo el guardián del vallenato”.

Reacciones en redes sociales al retiro de Poncho Zuleta de los escenarios

En redes sociales, varias cuentas dedicadas al entretenimiento y la música compartieron fragmentos del video en el que Poncho Zuleta anunció su retiro, publicaciones en las que resaltaron los comentarios de los fanáticos del artista.