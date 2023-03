La empresaria paisa le recrimina al deportista el no tener finca para evadir el mal clima de Medellín.

“Por no tener finca propia”: la novia de Mateo Carvajal está furiosa por no poder ir a piscina

Mateo Carvajal está viviendo un idilio de amor con su actual prometida, Stephanie Ruiz, a quien le pidió matrimonio en vivo y en directo mientras le daba una entrevista al programa Buen día, Colombia, donde la paisa dijo que sí y se consolidó la boda que dará mucho de qué hablar este año. Sin embargo, hay momentos álgidos que el deportista tiene que soportar a diario.

Así lo mostró en su cuenta oficial de Instagram, donde se le ve a Ruiz muy enojada y frustrada porque pasó horas arreglándose para ir a disfrutar de un hermoso día de sol y así aprovechar para broncearse y tomarse fotos sensuales para poner en sus redes sociales, sin embargo, todo quedó en una simple ilusión, pues el clima de Medellín sacó a relucir su peor versión y una torrencial lluvia no le permitió a la pareja salir de su apartamento.

Mateo Carvajal y su novia - Foto: Instagram @mateoc17

Carvajal también sacó a relucir su humor más negro y se empezó a reír de su novia con esta situación, diciendo entre risas: “mire este rayo. Dizque un día de piscina y un día de sol.. Ay flaquita, vea este día del hombre… Este clima está… ¿Adivine para qué está este clima?”, añadió el paisa haciéndole propuestas indecentes a su pareja.

A este video que publicó Mateo en sus historias de Instagram, le siguió otro donde él mostró el look perfecto de su novia y la supuesta piscina donde se van a meter, señalando la cama matrimonial que ya ocupan. “Dizque toda trepada y vea la piscina que nos espera”, arremetió Carvajal, desatando la ira de Stephanie, quien no se quedó callada y le respondió con el siguiente insulto: “eso es su culpa… Por no tener finca propia… toca dizque a piscina prestada”.

De inmediato, los dos soltaron la carcajada y el deportista, ganador de el ‘Desafío Súper Humanos 2017′, atinó a exponer con nervios todos los matoneos a los que está expuesto desde que inició su relación con la empresaria, que pronto llegará al altar. “Marica, es que me exige demasiado y esos tiritos… El hombre que no tenga el autoestima puesta, lo destruye”, añadió Mateo tratando de salir victorioso de la situación.

Lo peor del caso es que Mateo no solo pierde por cuenta del clima, también pierde cuando integra a su actual prometida a sus juegos de apuestas, donde él acostumbra a ganarse el doble y hasta el triple de lo que apuesta (dinero real) y cuando ella es la que juega termina quedando sin nada.

Fue también en las historias de Instagram donde los paisas se mostraron muy nerviosos a la hora de jugar algunos juegos de una plataforma de apuestas, en los que Mateo siempre es muy cauto y se retira con ganancias menores, pero casi fijas, sin embargo, Stephanie es más temeraria y no le importa perder todo lo que ha apostado con tal de lograr el mayor beneficio.

En dos ocasiones, por culpa de Ruiz, la pareja se quedó sin dinero para jugar, habiendo apostado entre 20.000 y 50.000 pesos colombianos. Pero Stephanie dio la revancha, patrocinada por su futuro esposo, y con una certeza impecable y una confianza infalible, logró recuperar las pérdidas y alzarse con una jugosa cifra, ganándose las felicitaciones muy merecidas de Mateo.

Sea cual sea el caso, Mateo está feliz con Stephanie a su lado y, hasta el momento, los preparativos de la boda están en marcha, asunto que tiene al paisa respirando amor por todos lados, al punto de querer que sus amigos y sus seguidores también lo encuentren; por eso decidió montar un miniemprendimiento en sus redes al estilo Tinder, con el que está publicando videos que le mandan los usuarios para que, entre ellos, se hagan match y surja el amor y la pasión.