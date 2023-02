Esta es la insólita historia de la tumba de Darío Gómez: siempre hay cigarrillos prendidos para el ‘Rey del Despecho’

El 26 de julio de 2022 los amantes de la música popular despidieron a uno de los máximos exponentes del género: Darío Gómez, el ‘Rey del Despecho’, famoso por éxitos como Sobreviviré, Mi renuncia, Entre comillas, Por las calles del amor, Sin amor también se vive, entre otros.

Darío Gómez, el 'Rey del Despecho'. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

De acuerdo con el informe entregado por la clínica Las Américas de la ciudad de Medellín, un infarto causó la muerte del artista de 71 años, cuyo cuerpo permaneció varios días en cámara ardiente para que sus familiares, colegas, amigos, conocidos y fanáticos pudieran darle el último adiós por todo lo alto, interpretando algunos de sus temas musicales.

Exequias Darío Gómez en la iglesia de Santa Gema. - Foto: Alexandra Ruiz

Ahora, luego de varios meses de su muerte, en el capítulo del domingo 19 de febrero del programa Expediente final, de Caracol Televisión, salieron a la luz nuevos detalles sobre la forma repentina en la que murió y otros datos acerca de su vida que muchos desconocían.

El especial contó con la participación de algunos de sus familiares y colegas, quienes recordaron momentos importantes junto a él y dejaron al descubierto algunas de sus intimidades, como su afición por los cigarrillos.

Jhonny Rivera, uno de sus amigos y con quien compartió en diferentes escenarios, aseguró que no podía vivir sin fumar.

“Los viajes largos para él eran un problema. Recuerdo que en una de las giras por Europa, no sabía qué hacer con tanto estrés, pues el vuelo a España duraba 10 horas. Me acuerdo que me dijo: Jhonny, no concibo tanto tiempo sin un ‘pucho’, como le decía a los cigarrillos”, recordó el intérprete de El dolor de una partida.

Jhonny Rivera contó que el ‘Rey del Despecho’ no podía dejar el cigarrillo. - Foto: Instagram: Jhonny Rivera

Su versión la confirmó la exesposa y mánager de Darío Gómez, la señora Olga Lucía Arcila, quien relató: “Tengo un sobrino que le empacó una cajetilla de cigarrillos dentro de la camisa, y cada que lo visita le lleva cigarrillos y le enciende uno, él dice que a Darío no se le puede dejar sin estos, ya que fumaba todo el tiempo”.

Además, señaló que siempre está acompañado porque su tumba es muy visitada por sus fanáticos, quienes llegan en buses desde otras ciudades.

Cabe recordar que en una de esas visitas familiares se dio mucho de qué hablar por la forma en que se comportaron en el cementerio y lo que hicieron, pues no agradó a muchos. Algunos de sus hijos y su exesposa, Olga Ardila, estuvieron en el ojo del huracán, por despedir el año 2022 y darle una bienvenida al Año Nuevo junto a la tumba del cantante. Pero esto no fue lo que generó molestia, fue que ellos utilizaron las redes sociales del ‘Rey del Despecho’ y mostraron varias imágenes de cómo fue el festejo, que incluyó pólvora.

En lo que publicaron se pudo evidenciar que llevaron varias coronas fúnebres con leyendas en las que manifestaban que lo aman y extrañan mucho. Asimismo, llevaron pequeñas bengalas y las encendieron alrededor de la tumba del artista.

Esto generó todo tipo de reacciones en redes sociales: algunos defendieron a los familiares, mientras que otros los criticaron y alegaron que lo dejaran descansar en paz.

Sin embargo, lo que más generó polémica en las plataformas digitales fue que Olga Lucía Ardila le llevó flores al compositor y se hizo pasar por su esposa, a pesar de que quien lo acompañó en sus últimos días fue Johana Vargas.

Además de eso, muchos señalaron que no era la forma de celebrar en un cementerio y que la pólvora y demás festejos eran un acto innecesario, pues consideraron una falta de respeto con las familias de otras personas que se encuentran allí sepultadas.