“Poseída”, joven con comportamientos extraños en concierto se volvió viral en TikTok

El fanatismo por un artista musical puede hacer que sus más fieles seguidores pasen días enteros acampando para ser los primeros en la fila y así poder estar lo más cerca posible a sus ídolos, generando una euforia máxima cuando se logra, desatando episodios de gritos, llantos, risas y toda clase de sentimientos que se pueden sentir por un amor platónico.

Pero esta chica, que ya es viral en TikTok e Instagram, llevó todo a un nivel insospechado, pues fue tanto el éxtasis al ver a su cantante favorita que se transformó por completo, al punto de ser vista como si estuviera poseída por algún espíritu o ente al estilo El exorcista, pues sus movimientos erráticos y exacerbados cautivaron la atención no solo de las personas que también asistieron al recital, sino del mundo entero.

Foto: TikTok @asimchand14. - Foto: Foto: Tik Tok @asimchand14.

El hecho sucedió en Nepal durante uno de los ‘shows’ de la cantante Eleena Chauhan, quien volvía a su lugar de nacimiento a cantar sus mayores éxitos en una feria local, donde se aglomeró un número considerable de gente, pues dicha cantante es muy famosa en ese territorio y la mayoría de sus fans son jóvenes menores de edad.

Tal como se ve en los videos, muchos de los jóvenes, en su mayoría chicas, lograron estar en la barrera principal que separa al público del escenario y al tener tan cerca a su ídolo, todos estaban extasiados cantando una de las canciones más sonadas de la nepalesa. Sin embargo, entre dicha multitud empezó a destacar una de las jovencitas y todo por la pasión con la que entonaba dichas estrofas.

Y no solo eso, de un momento a otro empezó a enajenarse de su cuerpo y sus movimientos se volvieron violentos, su mirada amplia y perturbadora, su mandíbula se abría cada vez más y, cuando menos se pensó, estaba volteando su cabeza como tratando de hacerla girar 180 grados, todo en medio del tumulto de gente que la aprisionaba contra la baranda de madera que la separaba de la cantante.

Se dice que una de las personas de logística del evento fue el que grabó a la chica, cuyo video terminó dándole la vuelta al mundo en TikTok, donde ya catalogan a la chica como “poseída” y “drogada”, pues solo una persona bajo los efectos de los alucinógenos o “demonios”, tendría este tipo de comportamiento.

“No se si reír o asustarme”, “es mejor no saber qué dice la canción o de quién es🤯😳😳 imagínate todo el mundo así como zombi 😅😅”, “Me doy por vencido, me gusta esta canción, aunque no sé lo que dice, ya me contagiaron a mí también 😂😂😂😂”, “¿y qué meten allá pueees???... hay que investigar... ¡se ve poderoso!”, “Cómo hacerte más famosa que la cantante en unas horas”, “😂que será (lo) que dice esa canción que las pone como en otro mundo 😳😳😳😳”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación donde se ve el video.

TikTok es una red social que se caracteriza por tener videos en su mayoría virales que, como se puede ver, van desde personas “poseídas” a coreografías de famosos, que miles de cibernautas, en su mayoría menores de 25 años, despliegan como todos unos profesionales o incluso le ponen su cuota de humor.

