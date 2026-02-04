Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy miércoles, 4 de febrero

El experto compartió lo que sucederá a mitad de semana para los 12 signos del zodiaco, dependiendo de su elemento base.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

4 de febrero de 2026, 12:54 p. m.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.
Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos. Foto: Instagram @ninoprodigio / Montaje SEMANA

Febrero de 2026 comenzó con un ritmo intenso y lleno de movimiento, invitando a los doce signos del zodiaco a enfrentar nuevas decisiones, oportunidades y escenarios por descubrir. La influencia astral vuelve a ocupar un lugar central para quienes consideran la astrología como una guía útil para interpretar señales y proyectar el rumbo de su vida personal.

Dentro de este panorama, El Niño Prodigio continúa consolidándose como una de las figuras espirituales más seguidas por la audiencia hispanohablante. Su estilo cercano, claro y cargado de sensibilidad le ha permitido crear un vínculo sólido con miles de personas que encuentran en sus interpretaciones un apoyo constante para afrontar lo cotidiano.

Horóscopo y predicciones para este miércoles 4 de febrero, según Nana Calistar

En línea con su acostumbrada dinámica, el astrólogo dominicano publicó recientemente un nuevo análisis en sus plataformas digitales, especialmente en YouTube e Instagram. En este material, compartió sus predicciones para el miércoles 4 de febrero de 2026, una jornada que, según su visión, inaugura una etapa clave del año, marcada por transformaciones, simbolismo y altas expectativas.

Horóscopo del 4 de febrero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

La disciplina y la organización se vuelven claves para que avances en lo personal, lo laboral y lo económico. Al planificar con constancia, el progreso toma forma real y fortalece tu confianza en el camino”

Tauro, Virgo y Capricornio

El día resalta habilidades prácticas y proyectos que requieren método y eficiencia. Aunque haya exigencias externas, debes mantener tu confianza; así podrás crecer con equilibrio y construir resultados sostenibles”.

Géminis, Libra y Acuario

La introspección te ayudará a ordenar lo interno y resolver lo externo, encontrando equilibrio. Además, si comprendes tus procesos internos, eres claro con tu sentir y eliminas lo que te afecta, te sentirás más pleno”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

El entorno te ofrece estímulos, aprendizajes y vínculos que te enriquecen. Al abrirte al intercambio emocional y aceptar apoyo, se fortalecen tus lazos y se amplía tu horizonte desde la sensibilidad”.

