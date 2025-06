Presentadora de ‘Día a día’ expuso traumático episodio que vivió junto a su exesposo: “Se quemó el 65% del cuerpo”

Sandra Posada habló del fuerte accidente que vivió su exesposo

Sandra habló de la reacción que tuvo su hija en ese momento: “Lo primero que hizo fue agarrarme la mano y me decía ‘Mami, no puedo con esto’. Yo le dije: ‘Tú eres más fuerte que esto. No te preocupes, aquí voy a estar, háblale a tu papá, dile que aquí estás, dile que no te puede abandonar, que tiene que estar aquí contigo’”, agregó.