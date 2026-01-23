Gente

¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 24 de enero, según Walter Mercado

Estas son las cifras que lo ayudarían a tener suerte en distintos juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de enero de 2026, 10:07 p. m.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Aunque falleció en el 2019, actualmente Walter Mercado es una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.

Es por esto que sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.

Para el sábado 24 de enero de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El trabajo duro comienza a generar frutos visibles, especialmente en lo económico. La perseverancia será clave para alcanzar el éxito.

Números de suerte: 39, 8 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Recibe un llamado a mantener una actitud positiva y activa. Organizar prioridades y rodearse de personas motivadoras marcará la diferencia en esta jornada.

Números de suerte: 12, 9 y 46.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Vive un día ideal para el crecimiento espiritual y personal. El autoanálisis y la oración fortalecen el camino hacia el bienestar integral.

Números de suerte: 30, 18 y 4.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Experimenta un fortalecimiento de los lazos familiares. Las promesas personales comienzan a tomar forma y el amor sorprende de manera inesperada.

Números de suerte: 5, 10 y 33.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Recibe el impulso necesario para dejar atrás el pasado y enfocarse en nuevas ilusiones. Aprender de los errores será fundamental para avanzar.

Números de suerte: 13, 1 y 27.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Inicia una etapa de renovación tras momentos de confusión. La energía regresa, permitiéndole avanzar con firmeza hacia sus metas.

Números de suerte: 6, 50 y 32.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Encuentra equilibrio al enfocarse en sus propios asuntos. El amor y las finanzas se ven bien aspectados durante este día.

Números de suerte: 15, 3 y 19.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Recibe un llamado a vivir el presente con mayor conciencia. La acción inmediata será clave para construir bases sólidas.

Números de suerte: 44, 2 y 39.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Enfrenta un proceso de transformación espiritual que traerá aprendizajes profundos. Las luchas internas se convierten en impulso hacia el éxito.

Números de suerte: 21, 10 y 45.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se muestra más seguro y enfocado en alcanzar objetivos materiales y familiares. La disciplina da resultados concretos.

Números de suerte: 47, 14 y 20.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Inicia una etapa de nuevos proyectos y esperanzas. El optimismo será la clave para atraer logros importantes.

Números de suerte: 7, 19 y 38.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Recibe un impulso para tomar acción en asuntos económicos. Inversiones y proyectos largamente pensados comienzan a materializarse.

Números de suerte: 10, 5 y 14.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

