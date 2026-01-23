¿Quiere ganar la lotería? Los números con los que debe apostar el 24 de enero, según Walter Mercado

Aunque falleció en el 2019, actualmente Walter Mercado es una de las figuras con mayor credibilidad para los amantes de los horóscopos y creyentes en las energías del universo.
Es por esto que sus familiares decidieron continuar con su legado y compartir diariamente actualizaciones para los seguidores del astrólogo y vidente.
Para el sábado 24 de enero de 2026, publicaron los números de la suerte y combinaciones estratégicas para cada uno de los 12 signos del zodiaco occidental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El trabajo duro comienza a generar frutos visibles, especialmente en lo económico. La perseverancia será clave para alcanzar el éxito.
Números de suerte: 39, 8 y 2.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Recibe un llamado a mantener una actitud positiva y activa. Organizar prioridades y rodearse de personas motivadoras marcará la diferencia en esta jornada.
Números de suerte: 12, 9 y 46.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Vive un día ideal para el crecimiento espiritual y personal. El autoanálisis y la oración fortalecen el camino hacia el bienestar integral.
Números de suerte: 30, 18 y 4.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Experimenta un fortalecimiento de los lazos familiares. Las promesas personales comienzan a tomar forma y el amor sorprende de manera inesperada.
Números de suerte: 5, 10 y 33.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Recibe el impulso necesario para dejar atrás el pasado y enfocarse en nuevas ilusiones. Aprender de los errores será fundamental para avanzar.
Números de suerte: 13, 1 y 27.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Inicia una etapa de renovación tras momentos de confusión. La energía regresa, permitiéndole avanzar con firmeza hacia sus metas.
Números de suerte: 6, 50 y 32.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Encuentra equilibrio al enfocarse en sus propios asuntos. El amor y las finanzas se ven bien aspectados durante este día.
Números de suerte: 15, 3 y 19.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Recibe un llamado a vivir el presente con mayor conciencia. La acción inmediata será clave para construir bases sólidas.
Números de suerte: 44, 2 y 39.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Enfrenta un proceso de transformación espiritual que traerá aprendizajes profundos. Las luchas internas se convierten en impulso hacia el éxito.
Números de suerte: 21, 10 y 45.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Se muestra más seguro y enfocado en alcanzar objetivos materiales y familiares. La disciplina da resultados concretos.
Números de suerte: 47, 14 y 20.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Inicia una etapa de nuevos proyectos y esperanzas. El optimismo será la clave para atraer logros importantes.
Números de suerte: 7, 19 y 38.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Recibe un impulso para tomar acción en asuntos económicos. Inversiones y proyectos largamente pensados comienzan a materializarse.
Números de suerte: 10, 5 y 14.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.