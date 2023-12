Rafael Novoa frenó en seco pregunta sobre su matrimonio con Adriana Tarud; expuso fuerte reacción: “No te incumbe”

Ante el silencio de las dos celebridades, las miradas de los curiosos se posaron en las redes sociales, donde esperaron para saber algún anuncio relacionado con el matrimonio. Adriana Tarud y Rafael Novoa no habían vuelto a publicar nada nuevo hasta el momento, dejando en el aire si pasaba algo grave en su vínculo.

Al no presentarse declaraciones al respecto, las especulaciones siguieron fluyendo en los usuarios de Instagram, quienes preguntaban y buscaban saber qué pasaba realmente en la historia. Los medios intentaron indagar, pero las respuestas fueron contundentes y tajantes.

De hecho, recientemente, Rafael Novoa fue blanco de reacciones en las plataformas digitales por una breve entrevista que le hicieron en un formato de entretenimiento, en que le tocaron el tema de Adriana Tarud. La celebridad no ocultó su molestia y terminó arrojando unas palabras que muchos no se esperaban.

Rafael Novoa frenó en seco pregunta sobre su supuesta separación

No obstante, el artista terminó desatando controversia con el cambio de reacción que tuvo, pues su semblante se transformó y terminó soltando comentarios bastante cortantes. El colombiano puso freno y afirmó que la gente “era muy chismosa”.

La pareja no publica contenido desde hace varios meses, despertando especulaciones en los medios. | Foto: Instagram @novoarafael

Al escuchar esta pregunta, el actor no se contuvo y no permitió que le hablaran de Adriana Tarud, señalando que este detalle no era del interés del periodista de Lo sé todo.