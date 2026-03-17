Reconocida actriz venezolana perdió a su bebé y publicó desgarradoras palabras: “Me levanto porque no me queda de otra”

Daniela Alvarado, reconocida actriz venezolana, conquistó el corazón de miles de personas con su trabajo en producciones como A todo corazón y La primera vez, donde cautivó con sus facetas artísticas ante cámaras.

Melina Ramírez habló sobre cómo es la verdadera relación con la hija de Juan Manuel Mendoza, su esposo: “Debe dejar claro”

Sin embargo, recientemente, la famosa reveló una dolorosa noticia a través de redes sociales, mostrándose impactada por una situación que afectó su realidad. La artista contó que perdió a su bebé luego de cinco meses de gestación, publicando un sentido mensaje el pasado 15 de marzo.

Daniela Alvarado comentó que llegó a las 22 semanas y tres días, sin saber lo que sucedería con su embarazo. En su texto, la mujer explicó que habían pasado tres semanas desde que murió el bebé, así que se tomó su tiempo para compartir lo que sintió sobre este evento que la impactó.

La venezolana mencionó que había grabado un video en el que mostraba cómo crecía su barriga, guardando este recuerdo de lo que significó vivir esta etapa de embarazo. En ese momento, dijo que no sabía qué hacer, porque sus planes y expectativas de vida cambiaron desde que ocurrió la pérdida.

Alvarado dijo que estaba muy asustada y preocupada, pero se enfocó en leer y seguir casos similares, intentando que todo fuera más fácil.

“Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia. Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra. Sé que no soy la única, he leído cientos de historias, unas más duras que otras e igual de válidas, y no entiendo porque no se habla más del tema, siento que deberíamos conocernos todas y abrazarnos en un infinito”, escribió.

“Los duelos son duros, pero este hace que muchas veces no me quiera levantar de la cama, ni comer, ni hablar, a veces ni respirar, y debo hacerlo, tengo que levantarme, y lo hago, estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque si, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia, por Jose, por mí, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías. Porque somos muchas, en silencio, solas o acompañadas. Aquí sigo! Las quiero mucho, mamitas! Sigamos, a pesar de todo”, agregó.