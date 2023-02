Reconocido artista reveló que llegó a tener ocho novias al mismo tiempo: ¿cómo lo hacía?

Johan Gabriel González es un reconocido cantante, al que muchos distinguen por su nombre artístico como El Charrito Negro y del que muchos entonan temas como Pero te vas a arrepentir, Guaro, A punta de trago, Si no es contigo, Quererte fue un error, Cuestión olvidada, entre muchos más.

Este artista nacido en Ceilán, Valle del Cauca, se ha posicionado como uno de los grandes del género popular gracias a sus composiciones de despecho. Uno de los detalles que quizá sus seguidores no saben es que él daba serenatas en su pueblo natal y eso lo ayudó a conquistar varios corazones.

En una entrevista con Radio 1, El Charrito Negro contó cómo se convirtió en todo un don juan y cuál era su estrategia para tener varias novias. “Fui muy de buenas, no es que yo diga que tuve la presencia (…) los seres humanos somos energía y cuando uno va a una fiesta puede haber 20, 30, 40, 50 mujeres, pero hay una que le pone el ojo a uno, automáticamente esa energía se conecta y yo tengo mucha energía”, sostuvo.

El cantante confesó que tuvo ocho novias y que además de eso, también tuvo dos mujeres aparte de sus parejas oficiales, aunque a estas alturas de su vida y su carrera se avergüenza un poco de contarlo. “Me acostumbré a que yo tenía de ocho a nueve novias y las mocitas, a mí me da pena decirlo delante de mis hijos, pero era verdad, no me faltaban las mujeres, era algo curioso”.

Charrito Negro, cantante de música popular - Foto: @charritonegrooficial

En medio de su diálogo, El Charrito Negro aseguró que se cansaba muy rápido de las novias que tenía porque debía visitarlas y le tocaba tener horarios para poder cumplirles a todas. En un día lograba ir a la casa de tres de ellas entre las 11 de las mañana haciendo la primera visita, las 3 de la tarde la segunda y a las 7 de la noche finalizaba con su última novia.

“Llegó un punto donde yo me cansaba de estar en ese cuento a toda hora, entonces las despachaba y decía que no iba a volver donde ellas y no volvía, pero al mes más o menos ya tenía otras ocho novias”.

Cabe resaltar que el artista expresó aquel refrán que dice: “El que es no deja de ser”, pero aseguró que le ha inculcado a sus ocho hijos no repetir la historia y hacer las cosas al derecho.

“Yo les digo, no lo hagan porque la situación de hoy en día, no es la misma, por responsabilidad propia, lo máximo que se pueden tener son dos hijos, yo mismo le dije a mi hijo que se operara, apenas tuvo dos hijos”, finalizó el cantante.

Charrito Negro sorprendió con la confesión de cuántas novias tenía por mes en su juventud. - Foto: @charritonegrooficial

Jhonny Rivera recordó a sus exparejas y reveló ‘problema’ por el que sigue soltero: “Se descubrió todo”

Jhonny Rivera se convirtió en uno de los grandes representantes de la música popular en Colombia, debido a su extensa trayectoria en la industria artística. El cantante cautivó con su voz, su estilo y las letras que implementó en cada tema, sumando miles de fieles seguidores.

Ante el auge que tomó en le escena musical, el paisa se robó las miradas de más de uno con los particulares contenidos que subió a sus redes sociales, donde destapó parte de su vida privada y personal. El artista aprovechó para comentar sobre sus amores, su familia, su finca y su soltería, la cual suele despertar reacciones en los curiosos.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas, Jhonny Rivera aprovechó para pronunciarse sobre este asunto sentimental, tomando con gracia un comentario que recibió de una mujer. El intérprete de El intenso reveló el problema que tenía y que “espantaba” a las interesadas en tener una relación sólida con él.

El artista confesó que no es muy bueno para madrugar. - Foto: Instagram: @jhonnyrivera

“Lo difícil de ser tu novia debe ser esa madrugadera que te coge”, escribió una persona en la casilla, a lo que el cantante reaccionó.

Jhonny Rivera mencionó que descubrió la razón real de por qué estaba solo en su vida amorosa, soltando risas y comentarios sobre sus exnovias.

“Ay, Dios mío. Aquí deben estar mis exnovias diciendo: ‘Que si qué’. Por eso es que estoy soltero, porque yo soy muy madrugador. Eso es un problema para mi pareja, ahí se descubrió todo. Por eso es que sigo soltero”, dijo.

Es importante recordar que meses atrás, el cantante se refirió a este detalle de su vida, y tomó con humor su constante hábito de madrugar, el cual era persistente en su presente.

“A nadie le gusta madrugar. Cuando yo viajo comienzo a hablarle a todo el mundo a ver quién me acompaña a desayunar, pero me toca desayunar solo. Cuando tengo una novia le digo que vayamos a desayunar, pero se van aburriendo, se cansan”, agregó en aquella ocasión.