Karol G reveló detalles de su nuevo álbum: ¿Qué artistas la acompañarán?

La Bichota alborotó las redes sociales con un anuncio este viernes: la aparición de su nuevo trabajo discográfico, Mañana será bonito, el próximo 24 de febrero.

Según trascendió, la lista de canciones que aparecerán en el nuevo álbum son: Mientras me curo del cora, Pero tu ft Quevedo, Biesties, Gucci los paños, TQG, Tus gafitas, Ojos Ferrari ft Justin Quiles & Angel D, Mercurio, Gatúbela ft Maldy, Kármika ft Bad Gyal & Sean Paul, Provenza, Carolina, Dañamos la amistad, Amargura, Cairo y Mañana será bonito.

Además, se conoció la portada de este nuevo trabajo discográfico con un concepto muy distinto de álbumes anteriores de la reguetonera paisa.

En la noche del pasado 26 de noviembre, Karol G sintió alcanzar la cima. Más de 20.000 personas llenaron el FTX Arena en Miami, Estados Unidos, para verla en el escenario. Aunque lo soñó desde niña, jamás pensó alcanzarlo, por lo menos hace diez años cuando pareció profanar el mundo del reguetón, cuyas estrellas eran voces masculinas.

Las mujeres estaban relegadas a los sugestivos videoclips de las canciones, con letras que no necesitan imágenes para ser explícitas.

En Miami impactó a la multitud, jóvenes mujeres con pelucas azules en su mayoría, cuando apareció en tarima en su Ferrari verde. Hizo delirar al público con Bichota y 200 copas, dos de sus hits, que hombres y mujeres cantaron a todo pulmón.

Un día después, llenó dos veces el Choli, como los puertorriqueños llaman al coliseo José Miguel Agrelot, el recinto de espectáculos más grande de San Juan, capital de la isla, hasta hace unos años la meca de la industria del llamado género urbano: reguetón, trap y corridos, entre otras expresiones.

Solo cinco días después, el 4 de diciembre, Carolina Giraldo Navarro se consagró en su patria. Debutó como solista en Medallo, como llama a su ciudad natal por todo el mundo. Llenó con 52.000 personas el Atanasio Girardot, dos presentaciones consecutivas, como solo lo había hecho Madonna, la reina del pop en 2012.

Antes de presentarse en el Atanasio, 3.000 mujeres, condenadas a ver pasar la vida entre barrotes, tuvieron unos minutos de auténtica felicidad. La que había sido calificada por la revista Billboard como la “próxima reina latina”, regaló un show inolvidable en uno de los patios de la cárcel El Pedregal, en Medellín.

Aunque ya la conocía, J Balvin le abrió aún más las puertas en una exitosa amistad laboral. Culpables, su colaboración con el rapero boricua Anuel AA, la catapultó. El video acumula casi 1.000 millones de vistas desde 2018.

La química entre los protagonistas del videoclip fue inmediata, se enamoraron y formaron una de las parejas más populares. Karol G convirtió canciones en himnos de mujeres, que aún siguen siendo señaladas por expresar sentimientos y emociones.

Lo hizo con letras de admirable composición al amor, como Ocean, junto con otras que por muchos años estaban condenadas a la hoguera de ser descubiertas. “Porque contaba un momento íntimo que tuve con una persona y era una canción que se quedaba guardada porque no estaba bien visto que yo dijera lo rico que me lo hizo, lo que me gustó o cómo me besó”, dijo en el reportaje de la portada de la revista Vogue, en su edición para Latinoamérica del pasado mes de marzo.

Bichota, 993 millones de vistas desde 2021, la bautizó por todo el mundo. “Dejó de ser una canción y se volvió un movimiento de mujeres empoderadas, de mujeres que, si están tristes, saben que dentro ellas está la respuesta para salir de eso”, afirmó la artista.

El barco y, sobre todo, Mamiii, con la estadounidense Becky G, son un auténtico llanto de una mujer herida tras una decepción amorosa. La primera, desde el corazón. La otra, desde las vísceras, pues desbancó a la Rata de dos patas, de Paquita la del Barrio, entre otras, porque el público le puso nombre a “esa gonorrea” a la que le cantaba la paisa. Para entonces, Anuel AA tenía nuevo amor.

Antes del confinamiento, en 2020, dio un salto más a la cima con Tusa. Pero como miles en el mundo, entró en depresión severa en los meses que duró el encierro de la pandemia. Con 30 años sintió que no superaría ese éxito.

Pero en abril de 2022, en el festival Coachella, Karol G, empezó a ser llamada simplemente la Colombiana, al menos por las más de 120.000 personas que la vieron allí, en Indio, California. El show de la mujer de ropa amarilla, azul (como su pelo) y roja fue uno de los mejores, según Billboard.

Toda una conquista para las mujeres, que ahora lideran el elenco de los más importantes festivales. “La diversidad es importante en la vida real, no solo en la letra, sino en carteles de festivales y el diario vivir”, le dijeron a SEMANA las gemelas Juanita y Valentina, las Áñez, de las colombianas que formaron parte del cartel del pasado Estéreo Pícnic en Bogotá.

En Medellín, Karol G es inspiración. “Irrumpe en un medio dominado por hombres, y partió la historia del género urbano. Su éxito comercial ha alcanzado el nivel de máximos exponentes colombianos, como J Balvin. Su alcance es excepcional: espejo para los que sueñan vivir de la música”, dijo a SEMANA David Franco, Dave D, productor ejecutivo de DCMP Studios, en Medellín, testigo de la carrera de la colombiana.