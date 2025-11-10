Diomedes Díaz continúa siendo una de las figuras emblemáticas en la historia de la música colombiana, especialmente el vallenato, género al que imprimió su sello personal. Asimismo, algunos de sus hijos siguieron sus pasos en la música y han conseguido ser reconocidos.

En los últimos años, varios cantantes han logrado destacar en el vallenato, entre ellos, Élder Dayan Díaz, quien se ha convertido en una de las voces con mayor proyección en el género, obteniendo grandes éxitos en su trayectoria musical y ser ejemplo por su lucha para inspirar a los jóvenes a ser artistas.

Cantante de vallenato confesó haberle sido infiel a su esposa

El hijo de El Cacique de la junta, distinguido por varias de sus canciones como Reina Guajira, La persona de mi vida, Modo avión y Amantes junto a Rolando Ochoa, sorprendió con una confesión en una entrevista en el pódcast Desnúdate con Eva.

Durante la conversación habló de diferentes temas, entre ellos, su carrera profesional y cómo ha vivido algunas situaciones que son incómodas para la pareja, e incluso, contó que fue infiel.

“En realidad ser una santa paloma, nunca lo he sido”, dijo.

“O sea, ¿has sido infiel?, ¿perro?”, preguntó Eva.

A la primera pregunta, Elder respondió que “sí” y a la segunda lo negó, al asegurar que su esposa lo perdonó y que, aunque, no fue fiel en la relación, esa situación tampoco ha pasado más de tres veces porque conserva su hogar, pues lleva diez de casado y tiene tres hijos.

“Yo no lo cojo de deporte. Ella no me ha cogido de infiel 10, 15 o 20 veces, no. Solo una, dos veces y ya”, enfatizó, aclarando que esas veces fue ella quien se dio cuenta y que para perdonarlo fue un proceso difícil.

También mencionó que en esa industria hay tentaciones, pero que no tiene hijos por fuera de su matrimonio: “Tiene que cuidarse, no solamente por los hijos, sino que el libertinaje que hay en este mundo en estos momentos hasta los mosquitos hacen enfermedades”, afirmó, haciendo referencia a que usó protección cuando mantuvo relaciones íntimas con otras mujeres.