Revelan fecha de la venta de boletas para el concierto de Aventura en Medellín

Romeo Santos habló para los BillBoard sobre la nueva gira y dijo: “Este año hay algo que debo realizar y concluir”, en un comunicado. “Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”.