Revelan primeras fotos del actor Fernando Arango capturado tras, presuntamente, haberle dado brutal golpiza a su pareja Juliana García

“Cuando me desperté, vi que él estaba orinándose en el closet, entonces le grite: oye, ¿qué te pasa?, cochino; él se volteó con esa brutalidad a golpearme. Yo no podía creer que él estaba haciendo eso, yo no podía asimilar, no tenía cómo defenderme, mis manos no alcanzaban la cara de él para aruñarlo, no era capaz”, relató.