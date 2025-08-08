Roban a Maluma en pleno concierto en México, así quedó registrado el momento

El miércoles 6 de agosto de 2025 inició en Ciudad de México la esperada gira mundial de Maluma, llamada + Pretty + Dirty World Tour. Durante su primer concierto en la capital mexicana, el cantante colombiano se presentó en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos, con capacidad para más de 15.000 asistentes.

La gira incluye tres fechas en México —6, 8 y 9 de agosto— todas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, seguidas de presentaciones en Monterrey y Guadalajara, programadas para el 13 y 15 de agosto.

En su primer concierto en México, Maluma llegó con toda la energía para ofrecer un espectáculo que mezcló su música urbana con elementos visuales impactantes, reafirmando su posición como uno de los principales artistas latinos en la actualidad. La audiencia disfrutó de éxitos como Hawái, Felices los 4 y sus nuevas canciones incluidas en esta gira.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando un asistente le robó la gorra que llevaba puesta mientras interpretaba una de sus canciones. El hecho quedó registrado en video.

Así se vivió el momento:

El incidente recordó otros robos que ha sufrido el paisa a lo largo de su carrera. En 2012, uno de sus seguidores le quitó un arete durante una entrevista en vivo, minutos antes de un concierto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Y en 2024, mientras visitaba su criadero de caballos Dos Aguas, cerca de Medellín, le hurtaron su teléfono celular del bolsillo. En aquella ocasión, Maluma relató en redes sociales.

“A la salida del criadero me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular, iba a armar un escándalo, pero me arrepentí y ya lo que fue, fue. El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque todas las contraseñas están trocadas. Me tocó empezar de cero, estoy sin celular”, explicó el cantante.

Pese al robo en México, el artista continuó el show con profesionalismo, agradeciendo a sus fans y manteniendo una actitud positiva. Su equipo de seguridad reforzó las medidas para prevenir que situaciones similares se repitieran.

Las fechas confirmadas en México para su gira + Pretty + Dirty son las siguientes: