Sale a la luz cómo fueron los últimos días de vida de Margalida Castro; destapan detalles que no se sabían de su salud

La muerte de Margalida Castro impactó a miles de personas en Colombia, a raíz de las circunstancias que rodearon su partida. Los fanáticos de su trabajo no imaginaron esta dolorosa noticia, la cual fue compartida por su mánager, Claudia Serrato, a través de redes sociales.

“ Llorando. Con Margalida conversamos y me dijo ‘yo me siento muy mal, mi salud viene deteriorándose bastante ”, apuntó en Expediente final .

Una vez ingresó al centro médico, los especialistas le hicieron exámenes y descubrieron que el cáncer reapareció, esta vez en el páncreas. El diagnóstico fue complejo, al punto de que no se podía hacer nada por su estado de salud.

La celebridad duró 24 días en el Hospital Universitario Nacional de Colombia , donde no mostró signos de recuperación o avance positivo.

“Me parece que ella no expuso esa experiencia socialmente, cosa que me parece muy respetable, muy loable, me parece muy inteligente, porque, antes que nada, independiente a una enfermedad o algo así, hay que recordar a las personas por lo que realmente son”, contó Luis Eduardo Motoa en el título de la pantalla chica.