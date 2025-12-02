Suscribirse

Se confirmó el embarazo de integrante del ‘Desafío Siglo XXI’; producción tomó dura decisión

Katherine Gómez recibió el resultado de las pruebas y se despidió de sus compañeros de Neos.

3 de diciembre de 2025, 3:21 a. m.
Esta es la participante que estaría esperando un bebé en medio del reality deportivo.
Esta es la participante que está esperando un bebé en medio del reality deportivo. | Foto: Foto 1: Canal Caracol 'El Desafío Siglo XXI - Foto 2: Canal Caracol 'El Desafío Siglo XXI

Tras más de 24 horas de espera por parte de los televidentes del Canal Caracol, finalmente se confirmó el embarazo de Katherine, una de las integrantes del equipo Neos, quien comenzó a presentar algunos síntomas mientras descansaba en compañía de su grupo.

La situación generó inquietud entre sus compañeros y entre la audiencia, que siguió de cerca cada avance del caso para conocer el estado de salud de la participante y el rumbo que tomaría su permanencia en el programa.

La deportista recibió el resultado a su prueba de embarazo y tuvo que abandonar el reality.
La deportista recibió el resultado a su prueba de embarazo y tuvo que abandonar el reality. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

Ante las dudas y la necesidad de contar con una evaluación profesional, la producción del Desafío Siglo XXI decidió retirar a la competidora del territorio de juego y trasladarla al área médica.

Allí se le practicaron diferentes exámenes con el fin de esclarecer la causa de sus malestares y determinar si efectivamente se trataba de un embarazo.

Este proceso, que tomó varias horas, obligó a que la participante se ausentara de las actividades de su equipo y generó un ambiente de expectativa entre los televidentes, quienes esperaban el anuncio oficial.

¿Cómo se confirmó el embarazo de Katherine Gómez en el ‘Desafío Siglo XXI’?

Mientras Katherine permanecía en playa baja, lugar destinado para los participantes en riesgo o bajo observación, recibió la visita de María Fernanda Aristizábal Urrea, una de las presentadoras del programa.

La exreina llegó hasta el punto en el que se encontraban los cuatro integrantes del equipo para reencontrarse con ellos y revelar los resultados del análisis médico que definiría el futuro de la concursante dentro del formato.

“Hoy vengo con muy buenas noticias. Yo no había dado una mejor noticia en toda la historia del Desafío, entonces estoy demasiado emocionada. Estoy demasiado contenta de compartir esto con ustedes y de compartir esta etapa contigo”, expresó Aristizábal.

Integrante de Neos en el Desafío Siglo XXI se realizó una prueba de embarazo.
Integrante de Neos en el Desafío Siglo XXI se realizó una prueba de embarazo. | Foto: Captura Canal Caracol 'Desafío Siglo XXI'

Al abrir el sobre frente a las cámaras, Katherine confirmó que el resultado era positivo. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, compartió su reacción con sus compañeros y con la audiencia.

Manifestó que el anuncio la llenaba de felicidad, aunque también significaba su salida inmediata del Desafío Siglo XXI, ya que las reglas del programa no permiten que una mujer embarazada continúe en las pruebas físicas debido a su alto nivel de exigencia.

“Yo ya lo había asimilado, pero esto lo confirma por completo. Antes yo decía que no quería ser mamá, pero ya de hace unos añitos para acá sí lo veía como un sueño. No lo veía en este momento, sino más a futuro, pero así tenía que ser”, afirmó, mientras trataba de contener las lágrimas.

