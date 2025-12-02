‘Desafío Siglo XXI’: así reaccionó el novio de Katherine a la confirmación de su embarazo

En la noche del 1 de diciembre, los televidentes del Desafío Siglo XXI quedaron sorprendidos cuando, en medio de lo que parecía una mañana común en la casa Neos, salió a la luz el posible embarazo de una de las integrantes del equipo verde.

Todo ocurrió durante la hora del desayuno, cuando Catherine manifestó sentir fuertes mareos, además de poco apetito y rechazo por algunos de los alimentos servidos al grupo.

Por esta razón, los miembros de la producción le suministraron una prueba de farmacia con el objetivo de obtener un primer resultado y brindarle tranquilidad.

Como resultado, Andrea Serna tuvo que comunicarse por videollamada con Gamma, Alpha y Neos, los tres equipos que continúan en competencia, para informarles lo sucedido y revelar la decisión que tomó el canal tras lo ocurrido.

“Tengo una noticia especial para compartir con ustedes. En este lugar donde se respira fuerza, resistencia, supervivencia y superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse, esta sería la primera vez en la historia del Desafío que, al parecer, una jugadora está esperando bebé“, dijo la presentadora.

Por otro lado, Catherine rompió el silencio y, pese a la confusión por la situación, se mostró alegre y emocionada ante la posibilidad de convertirse en madre.

“Yo no sé ni cómo estoy, imagínate esta sorpresa tan enorme (...) Me pasan muchas cosas por la cabeza y la sospecha es porque tenía un retraso y esta mañana me desperté con ganas de vomitar, como que no me apetecía el pescado y mi compañera molestándome me dijo que estaba embarazada”.

Así reaccionó el novio de Katherine a la confirmación de su embarazo

Por medio de sus redes sociales, Nicolás Acevedo, novio de Katherine, rompió el silencio tras la polémica generada y compartió su punto de vista al respecto.

“¿Qué son esas sorpresas?”, escribió en un clip junto al video que se publicó en las cuentas oficiales del Desafío Siglo XXI.

Aunque inicialmente se esperaba la confirmación oficial de los resultados médicos de Catherine, muchos televidentes se habían pronunciado en redes sociales y le dejaron mensajes de apoyo a la deportista.

