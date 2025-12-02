Suscribirse

Gente

‘Desafío Siglo XXI’: así reaccionó el novio de Katherine a la confirmación de su embarazo

Tras un capítulo lleno de emociones, la pareja de la deportista se pronunció en sus redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 1:48 a. m.
Nicolás, el novio de Katherine, reaccionó a su posible embarazo en el 'Desafío Siglo XXI'.
Nicolás, el novio de Katherine, reaccionó a su embarazo en el 'Desafío Siglo XXI' | Foto: Canal Caracol 'Desafío Siglo XXI'

En la noche del 1 de diciembre, los televidentes del Desafío Siglo XXI quedaron sorprendidos cuando, en medio de lo que parecía una mañana común en la casa Neos, salió a la luz el posible embarazo de una de las integrantes del equipo verde.

Todo ocurrió durante la hora del desayuno, cuando Catherine manifestó sentir fuertes mareos, además de poco apetito y rechazo por algunos de los alimentos servidos al grupo.

Integrante de Neos en el Desafío Siglo XXI se realizó una prueba de embarazo.
Integrante de Neos en el Desafío Siglo XXI se realizó una prueba de embarazo. | Foto: Captura Canal Caracol 'Desafío Siglo XXI'

Por esta razón, los miembros de la producción le suministraron una prueba de farmacia con el objetivo de obtener un primer resultado y brindarle tranquilidad.

Como resultado, Andrea Serna tuvo que comunicarse por videollamada con Gamma, Alpha y Neos, los tres equipos que continúan en competencia, para informarles lo sucedido y revelar la decisión que tomó el canal tras lo ocurrido.

Contexto: ¿Embarazo en el Desafío Siglo XXI?: participante mostró prueba positiva y sorprendió con su reacción

“Tengo una noticia especial para compartir con ustedes. En este lugar donde se respira fuerza, resistencia, supervivencia y superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse, esta sería la primera vez en la historia del Desafío que, al parecer, una jugadora está esperando bebé“, dijo la presentadora.

Por otro lado, Catherine rompió el silencio y, pese a la confusión por la situación, se mostró alegre y emocionada ante la posibilidad de convertirse en madre.

Esta es la participante que estaría esperando un bebé en medio del reality deportivo.
Esta es la participante que estaría esperando un bebé en medio del reality deportivo. | Foto: Foto 1: Canal Caracol 'El Desafío Siglo XXI - Foto 2: Canal Caracol 'El Desafío Siglo XXI

“Yo no sé ni cómo estoy, imagínate esta sorpresa tan enorme (...) Me pasan muchas cosas por la cabeza y la sospecha es porque tenía un retraso y esta mañana me desperté con ganas de vomitar, como que no me apetecía el pescado y mi compañera molestándome me dijo que estaba embarazada”.

Así reaccionó el novio de Katherine a la confirmación de su embarazo

Por medio de sus redes sociales, Nicolás Acevedo, novio de Katherine, rompió el silencio tras la polémica generada y compartió su punto de vista al respecto.

Contexto: Última eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ destapó la gravedad de sus lesiones: “El brazo se fue”

“¿Qué son esas sorpresas?”, escribió en un clip junto al video que se publicó en las cuentas oficiales del Desafío Siglo XXI.

Aunque inicialmente se esperaba la confirmación oficial de los resultados médicos de Catherine, muchos televidentes se habían pronunciado en redes sociales y le dejaron mensajes de apoyo a la deportista.

Posible embarazo en el reality deportivo del Canal Caracol.
Posible embarazo en el reality deportivo del Canal Caracol. | Foto: Instagram @caracoltv

“Jajajaja, a Neos le ha pasado de todo”; “Felicidades por su embarazo, aunque sí creo que le quitó la oportunidad a alguien que cumplía con todas las condiciones para competir, me parece injusto”; “Esto está peor que La Rosa de Guadalupe”; y “Ahora que ya se confirmó, pues claro que será eliminada, no entiendo qué va a pasar con el equipo”, son algunos de los comentarios que se leen.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

2. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

3. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

4. Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

5. Este sería el mejor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Desafío Siglo XXIdesafio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.