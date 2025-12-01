¿Embarazo en el Desafío Siglo XXI?: participante mostró prueba positiva y sorprendió con su reacción

El capítulo 103 del Desafío Siglo XXI estuvo lleno de sorpresas. Además de las pruebas a las que tuvieron que someterse los integrantes de Gamma, Alpha y Neos, se generó emoción en el equipo verde luego de que se revelara el posible embarazo de una de sus integrantes.

La situación se dio a conocer en la hora del desayuno, pues Catherine no logró consumir el pescado que prepararon, ya que estaba mareada y el olor de este producto le resultaba incómodo.

Integrante de Neos en el Desafío Siglo XXI se realizó una prueba de embarazo. | Foto: Captura Canal Caracol 'Desafío Siglo XXI'

Por esta razón, y luego de bromear al respecto con sus compañeros, la producción le suministró una prueba de farmacia, la cual salió positiva, por lo que Andrea Serna tuvo que pronunciarse y enviar un mensaje a todos los participantes.

“Tengo una noticia especial para compartir con ustedes. En este lugar donde se respira fuerza, resistencia, supervivencia y superación, hay algo que nos recuerda que lo más grande es la vida. De confirmarse, esta sería la primera vez en la historia del Desafío, que, al parecer, una jugadora esta esperando bebé (...) Esa jugadora es Catherine. Catherine cómo estás?”, dijo a través de las pantallas.

En medio de la emoción y, al mismo tiempo, un sentimiento de confusión, la joven integrante de Neos contó algunas de las razones por las que sospecha que puede estar en la dulce espera, generando aún más tensión y expectativas en los televidentes.

“Yo no sé ni como estoy, imaginate esta sorpresa tan enorme (...) me pasan muchas cosas por la cabeza y la sospecha es porque tenía un retraso y esta mañana me desperté con ganas de vomitar, como que no me apetecía el pescado y mi compañera molestándome me dijo que estaba embarazada”.

El Desafío tomó importante decisión con respecto al caso de Catherine

Al no tener certeza sobre el estado de Catherine, Andrea Serna reveló que la participante sería visitada por la producción para realizarle una revisión y sería trasladada con especialistas, quienes se encargarían de confirmar la noticia y brindarle todos los servicios de salud necesarios.

“Esto hay que confirmarlo con pruebas más profundas, así que lo que vamos a hacer es que te vas a retirar por un momento con el equipo médico a un chequeo completo para que nos den una respuesta clara y contundente”, afirmó.

¿Se dio a conocer el resultado de la prueba?