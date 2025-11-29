Última eliminada del ‘Desafío Siglo XXI’ destapó la gravedad de sus lesiones: “El brazo se fue”

El pasado miércoles, 26 de noviembre, Lina González, quien perteneció al equipo Neos en la nueva fase del Desafío Siglo XXI, sufrió un fuerte accidente mientras atravesaba uno de los circuitos del Box Blanco.

Pese a sus ganas por avanzar en la competencia y sacar adelante a su equipo, tuvo que ser retirada de la pista de obstáculos para ser revisada por el equipo de paramédicos del Canal Caracol, ya que debido a un mal movimiento su hombro sufrió un desplazamiento óseo y le generó un fuerte dolor.

Con el paso de los minutos, la situación parecía haber mejorado. Sin embargo, la gravedad de su lesión le generó un nuevo movimiento que fue catalogado como luxación.

Como resultado, los profesionales de la salud determinaron que la mujer debía abandonar la competencia para siempre, pues necesitaba tomar reposo para recuperarse de manera exitosa y evitar inconvenientes futuros.

Por medio de las redes sociales del Canal Caracol y El Desafío Siglo XXI, Lina habló de sus lesiones y se mostró afectada por no poder continuar en la competencia.

“Primero, la de la rodilla, estaba en el Box Rojo, y estaba haciendo mucha fuerza. El compañero Leo, del otro equipo, estaba haciéndome mucha fuerza. Yo traté de aguantar mucho, pero mi rodilla salió”, dijo con la voz entrecortada.

Agregó: “La del hombro fue en la pista de aire, el Box Blanco, en unas cuerdas. Yo tenía el chaleco puesto y una de las cuerdas me frenó el cuerpo, y el brazo siguió derecho, entonces el brazo se fue”.

Finalmente, agradeció la oportunidad de hacer parte del programa deportivo y se despidió de los televidentes que la estuvieron apoyando en su proceso de adaptación a la competencia.

“Yo siento que en las pistas mi desempeño fue bueno. Siento que la única vez que atrasé al equipo fue, pues ya con mi lesión, que me dolió mucho la verdad, porque nuestro equipo iba punteando, punteando (…) Traté de dar siempre lo mejor de mí y la mejor energía. Fue una experiencia espectacular, quisiera volver a repetirla muchas veces en un futuro. Yo sé que me voy a recuperar, y no sé qué pueda pasar más adelante”.

Por medio de la sección de los comentarios, los fanáticos de la producción la llenaron de halagos y compartieron mensajes de fortaleza para el complicado momento que enfrenta.