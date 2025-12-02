Suscribirse

Inteligencia artificial reveló cómo se vería el hijo de la participante del ‘Desafío Siglo XXI’ que resultó embarazada

Las nuevas herramientas digitales generaron fotografías de la familia de la deportista.

Laura Camila Másmela Bernal

3 de diciembre de 2025, 2:27 a. m.
La deportista recibió el resultado a su prueba de embarazo y tuvo que abandonar el reality.
La deportista recibió el resultado a su prueba de embarazo y tuvo que abandonar el reality. | Foto: Canal Caracol - Desafío Siglo XXI

En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI se reveló el embarazo de una de las integrantes de Neos, quien comenzó a experimentar algunos síntomas mientras descansaba en la casa del equipo verde.

Esto generó conversación entre sus compañeros y llevó a que la producción le enviara una prueba de farmacia.

No obstante, Andrea Serna dejó claro que esto se debía confirmar por medio de exámenes médicos rigurosos, por lo que tuvo que ausentarse de algunas pruebas para ser atendida por el equipo profesional del Canal Caracol.

Esta es la participante que estaría esperando un bebé en medio del reality deportivo.
En el más reciente capítulo del Desafío Siglo XXI se reveló el embarazo de una de las integrantes de Neos. | Foto: Foto 1: Canal Caracol 'El Desafío Siglo XXI - Foto 2: Canal Caracol 'El Desafío Siglo XXI

“Esto hay que confirmarlo con pruebas más profundas, así que lo que vamos a hacer es que te vas a retirar por un momento con el equipo médico a un chequeo completo para que nos den una respuesta clara y contundente”, manifestó frente a las cámaras.

Aunque muchos pensaron que la información se confirmaría en el mismo capítulo, la producción dejó en suspenso a los televidentes, quienes quedaron ansiosos por conocer el resultado.

No obstante, esto llevó a que varios consideraran que podría tratarse de una estrategia del canal para incrementar la audiencia.

“Mmm qué raro, a Neos le pasa de todo”; “Por ahí ni está embarazada, la verdad es que ya no sé ni qué pensar”; “No sé para qué se pusieron a crear ese nuevo grupo si a todos los están sacando por cosas que no tienen que ver con las pruebas”; “Están alargando mucho este programa y sin ningún sentido, ya me da pereza verlo”, y “Esperemos que no salgan con cosas raras”.

Así se vería el hijo de Katherine y Nicolás según la inteligencia artificial

Con la emoción de los seguidores de la deportista, muchos quisieron saber cómo se vería el hijo de la participante en caso de que realmente esté embarazada.

Así se vería la familia de la integrante del Desafío que resultó embarazada.
Así se vería la familia de la integrante del Desafío que resultó embarazada. | Foto: Gemini

Gracias a las herramientas de inteligencia artificial y a la combinación de las fotografías de Catherine y su pareja, se pudo observar cómo se vería su hijo en la etapa de la infancia.

Además, se realizó un montaje que simulaba una fotografía familiar en su hogar.

¿Qué pasó con Katherine tras confirmarse su estado de embarazo en el ‘Desafío’?

Aunque no había certeza sobre lo que podría ocurrir, muchos participantes del reality deportivo habían estado hablando al respecto y especulando sobre lo que pasaría con Catherine si sus pruebas resultaban positivas.

En resumen, la participante tuvo que abandonar el programa de forma definitiva, pues no se le permite continuar en las pruebas debido a la complejidad de los circuitos que deben enfrentar en cada box.

Así se vería el hijo de Katherine, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI.
Así se vería el hijo de Katherine, la más reciente eliminada del Desafío Siglo XXI. | Foto: Gemini

