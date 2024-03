“Sean mi ancla a tierra”: el pedido que le hizo Melfi a Karen Sevillano y La Segura en ‘La Casa de los Famosos’

El actor cucuteño entró para ponerle punto final a su matrimonio, y además, le entregó en su mano el anillo de bodas diciéndole “hasta nunca”. Por su parte, Annie le dio un tierno pero contundente mensaje a su hijo: “Tienes que discernir entre lo real y lo que no, y esto no es real”.

Miguel Melfi le agradece a Karen Sevillano y a La Segura por sus consejos

“Siento que de las personas que hay en la casa, Sebastián a mí me ha dado buenos consejos, tengo otros que así sean del Cielo a veces me dan consejos buenos. A las que más siempre les he escuchado consejos buenos, es a ustedes, y realmente a ustedes les quiero pedir que, si en algún momento ustedes sienten que me pierdo, sean mi ancla a Tierra”, dijo Melfi a las influencers.