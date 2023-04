Sebastián Caicedo presumió lo enamorado que está de su novia; curiosos aseguran que está compitiendo con Carmen Villalobos

Sebastián Caicedo se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales, debido al nuevo capítulo que inició en su vida junto a un nuevo amor. El artista pasó la página con su pasada relación, abriéndole las puertas de su corazón a Juliana Diez, con quien se mostró feliz y emocionado.

Novia de Sebastián Caicedo también se mostró muy enamorada del actor. - Foto: Instagram @july10z

Pese a diversos contenidos que suele compartir en sus redes sociales, el actor, a través de su perfil en Instagram, donde cuenta con una comunidad de 4,3 millones de seguidores, publicó un par de videos durante el asado que realizó recientemente en Medellín junto a sus amigos. El colombiano aprovechó para mostrar un poco de su rutina y de las actividades que llevó a cabo, sin dejar de lado lo enamorado que estaba de su pareja.

Sebastián Caicedo utilizó las historias de su cuenta oficial para mostrar particulares momentos de esta reunión, como la inesperada técnica de uno de sus amigos para avivar el fuego de la parrilla y dejarla a punto para asar la carne. La herramienta ‘mágica’ fue un secador, el cual ayudó a que la comida estuviera mejor preparada y no se demorara tanto en estar lista.

Luego, el reconocido actor grabó otro video y reveló qué lo tiene tan enamorado de Medellín, aunque su confesión se vio interrumpida por una sorpresiva aparición. “Les voy a contar qué me tiene enamorado de Medellín… ¿a ustedes no les encanta el chicharrón? A mí me fascina”, dijo inicialmente el artista.

No obstante, poco después llegó Juliana Diez para poner a prueba su juicio y determinar si realmente el chicharrón es lo que lo tiene enamorado de Medellín. La empresaria posó frente a la cámara, llevando a que su pareja contara lo enamorado y emocionado que estaba con este vínculo amoroso.

A Sebastián Caicedo y Juliana Diez se les vio bastante enamorados durante un asado. - Foto: Capturas de pantalla historias de Instagram @sebastiancaicedo

“Bueno, está bien. Esta princesa también me tiene enamorado”, anotó el actor, soltando una sonrisa.

A la pareja se le vio bastante unida y cariñosa, disfrutando de un momento de esparcimiento durante el asado. Segundos antes de finalizar el video, Sebastián y Juliana protagonizaron un romántico beso, demostrando el maravilloso momento por el que atraviesa su relación.

Sebastián Caicedo y Juliana Diez - Instagram @sebastiancaicedo - @july10z - Foto: Instagram Sebastián Caicedo y Juliana Diez

Sin embargo, lo que llamó la atención de la amorosa publicación fue la reacción de los curiosos en redes sociales, quienes recurrieron a una cuenta de chismes para despacharse contra el actor y su novia, afirmando que parecía que estuviera compitiendo con Carmen Villalobos, su expareja.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se separaron en 2022. - Foto: Cuenta de Instagram @sebastiancaicedo

Los usuarios de Instagram aseguraron que Caicedo estaba realizando estas publicaciones en modo de “competencia” con la famosa actriz, quien actualmente está disfrutando de una relación con Frederik Oldenburg, presentador de Hoy Día. Las personas señalaron que ya no les creían nada con respecto a sus relaciones, pues no los veían como “algo natural”.

“Él y la ex están en la competencia de quien es más feliz, quisiera saber yo como se pueden volver a enamorar tan rápido...O es que el amor de ellos no era real?”, “Yo no sé ustedes pero esos amores que por las redes lo pintan bonito y se declaran amor a gritos yo no creo ya sabemos cómo será el final entre él y Carmen tienen una competencia de quién es más feliz ahora”, “De Carmen Villalobos sale natural ... se le nota el amor.... pero este ya sale es con sus babosadas”, “Me da mucha risa porque si Carmen publica algo el sale también a la competencia que bobada debe ser mejor amigo de Lowe León”, “La competencia de quién está siendo más feliz que el otro, ay, qué mamera”, “Completamente pareciera que estuvieran compitiendo de quién está más enamorado, quien es el más feliz, o cuál fue el que olvidó más rápido”, “Él quiere hacer todo lo que hace la ex, ese tipo me parece inmaduro con razón lo dejo Carmen”, “Todo para que lo vea Carmen”, entre otras reacciones.