Shaira conmovió a sus seguidores tras compartir un difícil momento que vive: “no puedo contener el llanto”

Shaira es un cantante colombiana que se dio a conocer en todo el país por su ternura y talento para el canto, demostrados a sus ocho años en el concurso Factor XS, de la que fue ganadora (2011).

Más de una década después, Shaira sigue dando de qué hablar. Entre sus seguidores y en el mundo de la farándula, se comentan aspectos sobre su carrera musical; sin embargo, otros hablan de su vida sentimental y privada; además, la joven cantante suele compartir aspectos de su vida personal con sus fans, haciéndolo siempre con un toque de sinceridad y frescura.

Por lo general, la artista suele compartir, por medio de su cuenta personal en Instagram, los aspectos más alegres e importantes de su vida; sin embargo, recientemente la joven cantante le manifestó a sus seguidores que no se sentía del todo bien, debido a una situación por la que estaba atravesando.

Shaira le compartió a sus seguidores que su gato, de tan solo cuatro meses, falleció. Aunque no reveló más detalles, la cantante si se dejó ver bastante triste y afectada por lo sucedido, ya que este tipo de seres se convierten en parte fundamental de la vida de los seres humanos.

La artista compartió un video con las fotos más relevantes de su gato y lo acompaño con el siguiente pie de foto. : “Es inexplicable cuando suceden estas cosas, mi Sky, no puedo contener el llanto. Gracias por tanta felicidad en tan solo 4 meses a mi lado mi compañerito. Voy a extrañar todo de ti, tus maullidos, tus desastres, tus ojitos de ensueño, cuando me celabas y te portabas todo cansón”.

La cantante mencionó que la última vez que compartió con su mascota fue el pasado lunes, 14 de noviembre, sin saber que esta sería la última vez que lo vería; sin embargo, pese a la difícil situación que atraviesa, Shaira mencionó que se encuentra tranquila, porque en el tiempo que Sky compartió con ella, ella pudo brindarle lo mejor en todos los sentidos.

“El lunes cuando te di un besito en tus orejitas y te dije “pórtate bien papashote " no voy a olvidar cuando me levantaste la mirada y me hiciste ojitos. Quién iba a pensar que sería nuestra despedida si estabas feliz de compartir con Saiky y con Shiro. Solo espero que tu corto paso por esta vida lo hayas disfrutado, porque yo si ame cada momento a tu lado”.

“A mí me gustan hasta los 40″, Shaira reveló que le gustan los hombres mayores

La vida amorosa de Shaira ha sido muy cuestionada por sus seguidores y hace varios meses, la cantante sorprendió a más de uno al afirmar que dentro de sus gustos personales estaban los hombres mayores. Actualmente, Shaira tiene 19 años y no tiene ningún problema con involucrarse en una relación sentimental con una persona mayor.

Esta afirmación la volvió a ratificar nuevamente esta semana durante una entrevista con la emisora Tropicana, en la que reveló varios detalles de su vida personal y artística. En medio de la conversación, uno de los periodistas comentó que la artista colombiana no aparentaba la edad que tiene, sino que luce de 25 años. A esta afirmación, Shaira en medio de risas explicó el por qué le gusta lucir mayor.

“Hay que buscar el rango de edad, entonces toca así para que no digan eso de que: ‘Ahí hay cárcel’”, dijo la artista.

Ante este comentario, los periodistas de la emisora no dejaron pasar la oportunidad y le pidieron a la santandereana que explicara de cuántos años tenía que ser un posible pretendiente.

“Alguien de 30 [años] me echaba los perros y para mí era normal, es una diferencia de edad buena. O sea, voy a decir una cosa por primera vez y la gente me va a joder. A mí me gustan hasta los 40″, concluyó.