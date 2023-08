Shakira: ‘Dónde están los ladrones’ cumple 25 años; ¿se viene reedición de este icónico álbum?

En 1998, una joven artista de larga cabellera negra irrumpía con fuerza en la industria de la música y el pop latino. Su nombre: Shakira. Su álbum: ¿Dónde están los ladrones? Un trabajo discográfico, el cuarto álbum de estudio de la colombiana, que aún es considerado por muchos uno de los mejores y más representativos de su carrera.

Este trabajo recoge varios de los temas que aún son grandes éxitos de la estrella barranquillera: Ciega sordomuda, Moscas en la casa y, por supuesto, la canción que le da nombre al álbum.

Medios de Estados Unidos, donde está radicada ahora, aseguran que con motivo del aniversario número 25 de este álbum, Shakira lanzará una reedición, que de seguro querrán atesorar sus millones de seguidores. Dicha edición incluiría remixes y versiones acústicas y en vivo de las canciones originales.

Se conoció también, en el diario The Sun, que Shakira será honrada con el Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards 2023. Las negociaciones en curso incluyen la presentación de un popurrí con sus grandes éxitos en el evento que se llevará a cabo este 12 de septiembre.

Do you understand me?

En la encuesta, la actriz colombiana, que se hizo famosa por interpretar a Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family, fue nombrada la celebridad femenina más difícil de entender. (Photo by Steve Granitz/WireImage) | Foto: WireImage

Sofía Vergara se convirtió en ‘protagonista’ de una curiosa encuesta realizada en Estados Unidos. La hizo la firma Preply, en la que se les preguntó a más de 1.500 estadounidenses sobre el uso y opiniones de subtítulos cuando ven plataformas de transmisión y contenidos en línea.

Uno de los datos más reveladores encontró que el 70 por ciento usaba dicha función para comprender mejor a los actores con acentos. En la encuesta, la actriz colombiana, que se hizo famosa por interpretar a Gloria Delgado-Pritchett en la serie Modern Family, fue nombrada la celebridad femenina más difícil de entender.

A Vergara le siguieron Adele y Cardi B.

Por el lado de los hombres, los espectadores encuestados aseguraron que el actor inglés Tom Hardy es la celebridad masculina con el acento más desafiante. A este le siguieron el actor austriaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger y el actor irlandés Colin Farrell.

Crece el club

Natalie Portman y Benjamin Millepied. | Foto: afp

Otra de las parejas que en los últimos días se unió al club de los divorciados es la que conformaban la reconocida actriz Natalie Portman y Benjamin Millepied, tras 11 años juntos y dos hijos, Aleph y Amalia.

La noticia llega dos meses después de que trascendiera la supuesta infidelidad del bailarín con una joven de 25 años, la activista Camille Étienne.

La pareja, según varios medios internacionales, no habría superado este bache, por el que, tal y como contaron en su día medios franceses, Portman, de 42 años, echó de su casa al artista, de 46.

“Están tratando de resolver las cosas. Benjamin está haciendo todo lo posible para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia. Natalie es increíblemente reservada y solo quiere proteger a sus niños”, contó una persona de su entorno al medio Page Six hace unas semanas. Sin embargo, los esfuerzos de la pareja por retomar la ilusión no funcionaron.

La intérprete y el bailarín se conocieron en 2010 durante el rodaje de la película El cisne negro.

La soledad de Harry

Príncipe Harry. | Foto: getty images

El príncipe Harry vive desde hace más de tres años alejado de la familia real, desde que se mudó con su esposa, Meghan Markle, a Montecito, en California, Estados Unidos. La pareja, desde su anuncio de alejamiento en enero de 2020, poco a poco ha ido abandonando sus compromisos reales. Una decisión que entristeció a la entonces reina Isabel II y que abrió una brecha en el seno de los Windsor.

Desde entonces, las relaciones del hijo menor del rey Carlos III con el palacio de Buckingham han sido tensas y marcadas por explosivas revelaciones y escándalos. Lo que llevó incluso a que el príncipe asistiera solo, sin su esposa e hijos, a la reciente coronación de su padre. Ese distanciamiento tiene ahora un nuevo capítulo: la web de Buckingham le retiró su título de “alteza real”.

Lo curioso de todo es que Harry y Meghan, quienes estarían en crisis y ad portas del divorcio, sí han buscado, por todos los medios, conseguir el reconocimiento de príncipe y princesa de sus dos hijos, Archie y Lilibet.

Sí se llama…

Luis Miguel. | Foto: reuters

Como el ave fénix, Luis Miguel resurgió del olvido musical y hace historia con una exitosa gira con la que recorre varios países. Y una de las ciudades que ha tenido el privilegio de tener de nuevo en sus escenarios al Sol de México fue Buenos Aires.

Sin embargo, tras su presentación, muchos internautas en redes sociales comenzaron a especular sobre si en realidad quien se había presentado en la capital argentina era Luis Miguel o un doble. Incluso, los organizadores del concierto amenazaron con denunciar a los productores por estafa. Esto, debido al evidente cambio físico que ha experimentado el cantante, a quien se le ve desde hace varios meses muchísimo más delgado de lo habitual.

Sin embargo, personas cercanas al staff del artista salieron a desmentir esas versiones y entregaron además buenas noticias: 50 nuevos shows en toda América y Europa tras su regreso a los escenarios, en un tour que se extenderá hasta 2024. Entre ellos, dos se realizarán en ciudades de Colombia: Medellín y Bogotá, el 15 y el 17 de febrero, respectivamente.

Mi ex tenía razón

Karol G. | Foto: getty images

La cantante paisa Karol G reveló el tracklist, es decir, la lista de canciones que vendrán incluidas en su próximo álbum, Mañana será bonito: Bichota season, que se escucha en todas las plataformas desde el pasado 11 de agosto.

Y un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos de la Bichota en este nuevo trabajo discográfico. La tercera canción se llama Mi ex tenía razón, tema que relacionaron enseguida con el ex de la colombiana, el polémico reguetonero puertorriqueño Anuel AA, quien desde que se separó de Yailin la Más Viral no ha dejado de pedirle a Karol G que retomen su relación.