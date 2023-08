Harry y Meghan: No empieza el rodaje de su nueva película con Netflix y ya les llueven ácidas críticas

Desde hace unas semanas se viene hablando de que los duques de Sussex están en plan de reinventarse, tras dos fiascos que los volvieron a poner el primera plana: la denuncia de la persecución por parte de paparazzi en Nueva York, que no fue comprobada por las autoridades, y la ruptura de su contrato con Spotify, uno de cuyos ejecutivos los llamó “estafadores”.

Ahora, en medio de fuertes rumores de que una crisis tiene a la pareja al borde del divorcio, se anuncia un hecho patente de esa perseguida renovación: A través de empresa Archewell Productions, el hijo menor del rey Carlos III y su esposa compraron los derechos de la novela Meet Me at the Lake, de Carley Fortune, un bestseller según The New York Times.

La idea es hacer una película en el marco del contrato a cinco años que los Sussex firmaron con Netflix en 2020 por 100 millones de dólares.

Carley Fortune, autora de Meet Me at the Lake, dice que está encantada de trabajar con los Sussex en la adaptación de su novela, pero hay quienes creen que no eligieron bien. Foto: Instagram @CarleyFortune. | Foto: Foto: Instagram @CarleyFortune

De acuerdo con The Sun, Archewell pagó 3.8 millones de dólares por los derechos, pero Forbes consultó a la editorial del libro, Penguin Random House, que no le confirmó que ese fuera el precio de la transacción.

En todo caso, los Sussex no necesitan hacer mucho ruido para encender polémicas y la del filme ya está servida, a pesar de tiene buenas posibilidades de éxito, si ello dependiera de la aceptación del libro entre los lectores.

De hecho, estuvo cinco semanas en la lista de bestsellers del Times y ha merecido más de 95.000 recomendaciones en el sitio Goodreads.

Pero, los críticos de la pareja no están viéndolo desde ese punto de vista, sino que están reprobando una vez más el criterio que Harry y Meghan han aplicado para escoger el libro.

“¿Harry y Meghan están doblando la esquina finalmente después de sus fracasos?”, se preguntó la columnista Kirsten Fleming, en el New York Post, a lo que se respondió inmediatamente: “Difícilmente. Esto simplemente subraya su narcisismo”.

En el libro, una madre muere en un accidente de auto, lo que necesariamente evoca la muerte de Lady Di, madre de Harry. | Foto: Getty Images

Una visión que comparten muchos cronistas que han hablado el nuevo movimiento de los duques.

Todo porque Meet Me at the Lake es una novela romántica con elementos muy parecidos a las vidas de los dos.

Según The Times, de Londres, un episodio que desencadena la trama es la muerte de una madre en un accidente de auto, lo cual necesariamente remite al trágico fin de Lady Di, la madre de Harry, quien no ha superado el golpe de esa pérdida cuando tenía 12 años.

Otra referencia muy cercana a lo que ha vivido Harry es que uno de los personajes desarrolla ansiedad severa debido a la ausencia de uno de sus padres.

Como se recuerda, Harry ha hablado extensamente de los traumas que sufrió por el dolor no procesado, que lo llevó a padecer ataques de pánico en medio de sus funciones de alteza real.

Los protagonistas de la novela sufren traumas por la ausencia de uno de sus padres, una situación que Harry, aquí con su hermano William, también ha atravesado. | Foto: afp

El gran conflicto de Harry y que lo llevó a renunciar como miembro es funciones de la monarquía británica ha sido el peso de las expectativas familiares y en la novela hay mucho de eso.

En la novela, Fern Brooksbanks, una de las protagonistas, no quiere heredar el resort de su madre, en tanto que el otro personaje central, Will, está llamado a ser un exitoso hombre de negocios, cuando lo que quisiera es seguir los impulsos de su talento artístico. En ambos casos se ha visto un reflejo del drama de Harry

La protagonista, igualmente, atraviesa por depresión postparto, lo mismo que le sucedió a Meghan, según lo contó ella misma.

Will y Fern, por lo demás, se conocen en sus 30, igual que los Sussex. Y la novela se desarrolla en Toronto, la ciudad canadiense que tiene un lugar en la historia de amor de los duques, pues ella vivía allí por ser la locación de la serie Suits, en la que actuaba, y el príncipe fue a visitarla varias veces en los comienzos de su relación.

“Lo único que falta es una pelea con una concuñada sobre la damita de una boda y una entrevista con la anfitriona de un talk-show llamada Moprah Minfrey”, anotó Fleming, refiriéndose a la pelea de Meghan y Kate Middleton y a la entrevista de los duques con Oprah Winfrey.