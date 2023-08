Video: Karol G cantó por primera vez en vivo su canción ‘Mi ex tenía razón’

En un emocionante giro, Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, dejó boquiabiertos a sus seguidores en las últimas semanas cuando reveló con entusiasmo el anticipado lanzamiento de su álbum titulado ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’.

Portada de la edición especial de 'Mañana será bonito' de Karol G. | Foto: Instagram Karol G

El disco vio la luz este 11 de agosto, llevando consigo la promesa de nuevas melodías y un vibrante capítulo en la evolución musical de la artista colombiana. Una de las canciones que más expectativa había generado en el listado del disco era Mi ex tenía razón, con la que se anticipaba que la cantante paisa nuevamente haría referencia a su expareja Anuel AA.

De hecho, el sencillo se destaca como el único en el lanzamiento de ‘Bichota Season’ que viene acompañado de un videoclip oficial, lo cual ya está generando las primeras impresiones entre los apasionados seguidores. Aunque muchos esperaban una respuesta de Karol G a Anuel, la trama no debe malinterpretarse: la canción no se dirige al puertorriqueño, sino que encuentra su inspiración en el nuevo amor de la artista, Feid.

“A ti sí te creo cuando me dicen que amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. Pa’ que le digo que no, si me lo hace mejor”, es una de las estrofas de la nueva canción de Karol G.

Karol en su nuevo video, "Mi ex tenía razón". | Foto: Fotograma min. 0:15 / Karol G - Mi ex tenía razón (Official Video) / Canal de YouTube Karol G

Sin embargo, la frase más contundente, “Mi ex tenía razón, que no iba a encontrar otro como él, y me llegó uno mejor”, se entinede como la firme respuesta de La Bichota a su antigua pareja. Es claro que esta declaración está dirigida de manera directa a la canción que Anuel AA presentó recientemente, titulada “Mejor que yo”, la cual estaba dedicada al nuevo novio de Karol G.

Otra de las estrofas que también lanzaría dardos a su ex dice: “Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi. Y soy un maquinón, pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty. En la disco bajándome la botella ‘e Moët. Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”.

Con este nuevo lanzamiento los seguidores de la artista paisa han quedado felices y a través de redes sociales compartieron varios videos donde se le ve a Karol G en su gira por Estados Unidos cantando este nuevo tema; además, sus fans no dudaron en gritar para apoyarla y aprendérsela para próximas ocasiones.

“Esta puede ser probablemente una de las canciones favoritas que yo he hecho en toda mi vida y se las voy a cantar esta noche. Yo sé que no se la saben pero para la próxima yo sé que se la van a aprender”, dijo ‘La Bichota’ anunciando el single.

De acuerdo con las imágenes que compartió la intérprete de ‘Amargura’ a través de su cuenta de Instagram, donde actualmente cuenta con más de 64 millones de seguidores, este nuevo proyecto está compuesto por 10 temas musicales, entre los cuales incluye potentes colaboraciones con artistas de la talla de Kali Uchis, Young Miko, Dei V y el mexicano Peso Pluma.

Los cantantes cantarán juntos en el nuevo álbum de la colombiana. Fotos: Instagram @karolg - @pesopluma. | Foto: Fotos: Instagram @karolg - @pesopluma.