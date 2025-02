Shakira en Colombia: SEMANA conoció detalles exclusivos sobre la gira Las Mujeres Ya no Lloran

“Es un sueño hecho realidad. No hay nada como cantar en casa y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Esta noche y siempre somos uno” , dijo Shakira durante el primer concierto en su tierra natal, Barranquilla. El estadio Metropolitano vibró junto con la cantante, quien rindió un homenaje a la ciudad y al Carnaval a través de la canción Te olvidé, del inolvidable Joe Arroyo, luciendo un sombrero vueltiao y bailando junto con Tatiana Angulo, reina de la festividad. Al escenario también fue invitado el acordeonero Chelito de Castro.

Con el electrizante primer concierto, la Loba cautivó a toda su manada de fans en el show que marcó el inicio de su paso por Colombia. Las tres fechas restantes, en Medellín y Bogotá, auguran ser igual de emocionantes que el resto de espectáculos programados en Las Mujeres ya no Lloran World Tour, séptima gira mundial de la artista, anunciada durante el Coachella Valley Music and Arts Festival en 2024 . La gira, llamada así en honor al álbum número 12 de la artista, llega después de El Dorado World Tour, que ofreció espectáculos en Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica. La artista ya había realizado otras giras como Pies Descalzos entre 1995 y 1997, Tour Anfibio en 2000, Tour de la Mangosta entre 2002 y 2003, Tour Fijación Oral entre 2006 y 2007, Sale el Sol World Tour entre 2010 y 2011. La gira actual tendrá 47 shows, 26 en Latinoamérica, pasando por Brasil, Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, República Dominicana, y 21 entre Estados Unidos y Canadá.

Bailarines, coreografía y ritmos latinos

Shakira: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Kick Off - Rio de Janeiro | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

Marcos asegura, visiblemente emocionada, que se siente profundamente agradecida “porque Shakira me quiera a su lado, me quiera parte de su equipo; las cosas que yo he vivido al lado de esta mujer ni en mis mejores sueños las hubiera vivido. Cada vez que la veo, me admira el ver cómo ella se supera cada día a sí misma, cómo tiene todavía esa capacidad de aprendizaje, de amar lo que hace. La admiro como ser humano primero y después como artista, porque sinceramente es todo un lujo”.