¿Shakira es la nueva en la lista? Estas son las mujeres que han estado en la vida de Tom Cruise

Tom Cruise volvió a quedar en el radar de los medios de comunicación con su más reciente aparición pública en el Gran Prix de la Fórmula 1 en Miami, donde se le vio muy amistoso con la legendaria Shakira, quien también sorprendió haciendo presencia en dicho evento luego de haber sido premiada como la Mujer del año por Billboard, que celebra a las mujeres latinas en la música actual.

Nadie se esperaba que la colombiana se dejara ver en público luego de dar un emotivo discurso cuando recibió su premio de Mujer del año de manos de su colega y coterráneo Maluma. Además, Shakira también compartió con varias de sus colegas y amigas como Thalía, Goyo, Lele Pons y muchas más que estuvieron presentes y homenajeadas en la que fue la primera gala oficial de la barranquillera luego de su arribo a Miami.

En EEUU el tema VIP es otra cosa. Tom Cruise y Shakira juntos por la pista. Cuidado al pasar por el box de Aston Martin no sea que les salpique.https://t.co/6N9AHSLwj1#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/kfqI0PrCBx — PitLane Motor (@PitLane_F1) May 7, 2023

Pero así fue, Shakira terminó departiendo de nuevo con sus amigos hollywoodenses en uno de los escenarios más ajenos a ella, pues muy pocas veces se la ha visto en un ambiente de motores rugiendo a toda máquina. La colombiana se abrazó fuertemente con su gran amigo Will.I.Am, vocalista de la banda The Black Eyed Peas; también se hizo su respectiva foto con el diseñador británico Ricardo Tisci, actual director creativo de Burberry, casa de modas que hace poco firmó a la currambera como imagen de su última colección festiva de fin de año.

Shakira saludó a muchos esa tarde, sin embargo, tal como lo demuestran varios videos paparazzis que ya viajan por todas las redes sociales, fue con Cruise con quien más conversó mientras los autos hacían sus recorridos. Incluso, sus dos hijos, Milan y Sasha, también estuvieron en dicho encuentro y hasta hicieron de las suyas para capturar la atención de la cantante, pues ella, sin perder de vista a sus hijos, estaba muy cómoda con el actor.

Gracias a esta tertulia entre Tom y Shakira, Internet empezó a hacer lo que mejor hace y los rumores sobre un posible acercamiento romántico no se hicieron esperar, lanzando conjeturas y posibles escenarios en los que la colombiana entraría a hacer parte del selecto y muy brillante grupo de mujeres con las que Tom ha compartido su vida, en donde hay actrices oscarizadas y cantantes legendarias. Aquí algunas de ellas:

Melissa Gilbert

La actriz, productora y escritora estadounidense confesó en 2014 que no tuvo propiamente una relación con el actor, sin embargo, sí compartieron de algunos momentos románticos en la década de los 80, cuando Cruise era un joven sediento de cine y fama. “No tuve sexo con él. Nos besamos, pero honestamente, no hubo sexo. Era un buen besador, pero ya sabes, era como un actor hambriento que luchaba y yo estaba trabajando. De hecho, le compré su primer juego de platos”, afirmó en su aparición el el show Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Heather Locklear

Muy conocida en los 80 por su participación en la serie T.J. Hooker, la actriz reveló que no fue novia del actor, pero sí salieron una vez que Cruise había recién salido de un casting en Hollywood, que supuestamente tenía muy esperanzado al actor.

Rebecca De Mornay

La actriz compartió set con Tom en la cinta de 1983 Tiempos riesgosos, donde se les vio una química impresionante frente a la pantalla y esto era producto de un gusto mutuo tras bambalinas. La relación no fue tan mediática, pero sí duró alrededor de 2 años.

Cher

Nada más y nada menos que una de las cantantes más legendarias de la industria musical. La que también es actriz tuvo una aventura con Cruise en 1985, cuando él ya había terminado con De Mornay. La misma intérprete de Believe le dijo a Andy Cohen en 2013 que Tom estaba en el top 5 de sus “mejores amantes”.

Mimi Rogers

La primera esposa oficial de Tom. Contrajeron matrimonio en 1987 y este duró un poco más de tres años, para terminar en un divorcio que afectó de gran forma al actor, no solo porque la relación fue larga e intensa, al punto que ella habría sido la que influenció al actor hacia la cienciología, sino porque ella afirmó que no tenían sexo puesto que él afirmaba que “debía cuidar su instrumento”. Allí iniciaron los rumores sobre la homosexualidad de Cruise.

Nicole Kidman

La cinta Days of Thunder fue la que unió a estos dos actores que finalmente sellaron su amor en matrimonio en 1990. Juntos adoptaron a Isabella Jane y Connor Antony, de 8 y cinco años en su momento, para luego terminar su relación en medio de un boom mediático en el año 2001.

Nicole Kidman y Tom Cruise en el after party de Vanity Fair Party de Los Óscar.(Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc) - Foto: FilmMagic, Inc

Penélope Cruz

La española también sucumbió ante los encantos de Cruise en el set, pero ahora de la cinta Vanilla Sky. Lo peor del caso es que este amor estuvo envuelto en rumores de infidelidad, pues se hizo oficial a tan solo meses de que él se separara de Kidman. Aún así los dos actores vivieron su amor como dos adolescentes hasta su ruptura en 2004.

Tom Cruise y Penélope Cruz en la premier de The Last Samurai. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic) - Foto: FilmMagic

Nazanin Bodiani

La actriz siempre se mostró recatada, elegante y muy enamorada de Tom, quien la ostentaba como si se tratara de un trofeo, pero el chisme detrás de este noviazgo era que los altos mandos de la cienciología habrían elegido a la británica-iraní para que fuera la pareja del actor, puesto que los rumores sobre su homosexualidad seguían creciendo y no tenían control.

Katie Holmes

Sin duda la relación más larga de Tom. Katie siempre fue la esposa silenciosa y tranquila que lo acompañó durante el clímax de su carrera como actor y tan solo un año después de conocerse tuvieron a su primera hija, Suri, quien después habría sido la que empoderó a Holmes para pedirle el divorcio al actor en 2012, pues no estaba de acuerdo con la crianza que él le quería dar de acuerdo a su religión, la cienciología.

Katie Holmes posa con su esposo, Tom Cruise, en el lanzamiento de su película. (Foto: AP)

Hayley Atwell

La británica es la última mujer con la que se relacionó sentimentalmente a Cruise. Se conocieron en los sets de grabaciones de Misión: Imposible 7 en 2020 y habrían sostenido una relación sentimental hasta 2021. Sin embargo, medios como el Daily Mail afirman que tuvieron una segunda temporada en 2022, que también habría terminado en una ruptura inminente.