Shakira y Piqué: ella es la famosa presentadora, 16 años mayor que el exjugador, con la que le habría puesto cachos a la colombiana

No cesa en España la polémica tras el nuevo escándalo que surgió en las últimas semanas sobre la supuesta infidelidad de Gerard Piqué a Shakira, esta vez con una famosa presentadora de ese país, por los días en que ya la pareja le había contado al mundo el comienzo de su romance.

La prensa española confrontó a la presentadora, pero ella no lo negó y ni lo admitió: “No sé qué decirte. Nunca he hablado de ese tema... ¿Hablarte de esto? No, jamás”, le dijo al diario La Vanguardia.