Shakira ya tiene su versión Barbie de ‘El jefe’, así es la nueva muñeca de la barranquillera

Pero no todo ha sido polémica, puesto que algunos fans de la diva pop latina han logrado captar la esencia y el look de Shakira en su videoclip para inspirar diversas obras de arte, como dibujos, pinturas, coreografías, imitaciones y hasta muñecas. Este es el caso del artista, Jose Emery, quien ya es famoso en las redes sociales por hacer a escala tamaño Barbie diferentes versiones de la artista colombiana de acuerdo a sus canciones y los momentos icónicos que ha tenido en su carrera artística.

Casi todos los videos de la cantante ya tienen su versión Barbie y El jefe no se podía quedar atrás, por eso este artista ha capturado muy bien uno de los looks del clip, que ya cuenta con más de 35 millones de visualizaciones, y lo ha plasmado en una de las muñecas. Se trata del atuendo vaquero color negro que tiene la colombiana al inicio del clip, con el que hace unos pasos muy característicos de la tradición mexicana.

Las polémicas de ‘El jefe’

“Qué ironía, qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen que por ahí no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura” es la primera de ellas y no requiere mucha explicación. En ella Shakira da a entender que quiere a Joan Piqué en otro plano que no sea el de los vivos, por decirlo de una manera medianamente cortés.