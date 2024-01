“Si no va a ser así, no quiero nada” furor en redes sociales por esta curiosa invitación a un matrimonio

Video: la curiosa invitación para un matrimonio causa furor en redes

Se trata de la curiosa invitación que dos personas, Willson y Roxana, hicieron para anunciar su unión, en la que no les bastó tan solo con entregar una tarjeta, sino que quisieron ser originales y terminaron realizando un video de más de cuatro minutos.

Si nuestra invitación de bodas no va ser así, no quiero nada. pic.twitter.com/uMjjH94f5s

El video de la invitación de la pareja ha provocado toda clase de reacciones en redes, entre las que se pueden leer opiniones como, “Si no va a ser así, no quiero nada”. “Solo quiero divorciarme para casarme de nuevo y enviar invitaciones así”. “Ni siquiera una boda real inglesa puede compararse con esta”. “Estaría dispuesto a pagar por asistir a una boda así, realmente quiero conocer Bolivia; se ven auténticos, me encantó”.