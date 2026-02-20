Gente

Signos de horóscopo chino que tendrían un golpe de suerte en la lotería el fin de semana del 21 al 22 de febrero

Estos serían los signos beneficiados en los sorteos de juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de febrero de 2026, 3:19 p. m.
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales Foto: Getty Images/iStockphoto

El fin de semana del 21 y 22 de febrero llega con una energía especial para algunos signos del horóscopo chino, especialmente en asuntos relacionados con el azar y el dinero. Según interpretaciones de la astrología oriental, este periodo coincide con movimientos favorables dentro del calendario lunar, los cuales podrían traducirse en golpes de suerte inesperados, especialmente en juegos como la lotería o rifas.

En un contexto donde muchas personas buscan señales de buena fortuna para intentar mejorar su situación económica, estas predicciones se convierten en un tema de conversación recurrente. Expertos sostienen que estos dos días favorecerán a ciertos animales del zodiaco, potenciando su intuición y capacidad para atraer oportunidades.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en el primer fin de semana de agosto 2025
Horóscopo chino para este fin de semana. Foto: Getty Images

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Este signo, asociado con el poder, la prosperidad y la buena estrella, encabeza la lista de los más favorecidos. Durante el fin de semana, quienes nacieron bajo el Dragón podrían recibir señales vinculadas al azar, como números recurrentes o coincidencias llamativas.

La recomendación es actuar con confianza si surge la oportunidad de participar en un sorteo o comprar un billete.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo aparece como otro de los signos con alta probabilidad de experimentar un golpe de suerte. Aunque se caracteriza por su disciplina, en esta ocasión la fortuna podría manifestarse de manera espontánea.

Las predicciones sugieren que una decisión impulsiva, tomada sin demasiada planificación, podría terminar siendo favorable en términos económicos.

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.
Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tradicionalmente vinculado con la abundancia y el bienestar material, el Cerdo tendría un flujo energético orientado a ganancias inesperadas. No necesariamente se trata de premios millonarios, pero sí de ingresos o beneficios que lleguen sin haber sido previstos.

Para este signo, el fin de semana podría representar un pequeño respiro financiero.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata, considerada astuta y visionaria dentro del horóscopo chino, completa el grupo de animales favorecidos. Su habilidad para detectar oportunidades se vería intensificada durante esos días, lo que podría traducirse en elecciones acertadas en juegos de azar.

Los especialistas aconsejan confiar en la intuición y mantener discreción sobre cualquier decisión relacionada con dinero.

El horóscopo chino se mide con animales que se asignan por años de nacimiento.
Horóscopo chino Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque estas predicciones forman parte de una tradición cultural milenaria, los expertos recuerdan que deben asumirse como una guía simbólica y no como certezas. El horóscopo chino sigue siendo, ante todo, una forma de entretenimiento que despierta curiosidad y esperanza en quienes buscan un giro positivo en su suerte.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

