“Tengo días difíciles”: la actriz de Pasión de Gavilanes, Kristina Lilley, se refirió a su tratamiento contra el cáncer

Kristina Lilley fue masivamente conocida en Colombia por su papel de Gabriela Acevedo en la novela Pasión de gavilanes. Más allá del éxito de esta trama, la artista ha sido cercana a las personas que la siguen en Instagram y desde esta plataforma ha contado el día a día de su diagnóstico y tratamiento contra el cáncer que padece.

En las últimas horas, compartió un video que ya completa más de mil comentarios y 11.000 likes. Relata con fuerza y entre lágrimas tenues que no todos los días son iguales.

Kristina Lilley, actriz de "Pasión de Gavialnes 2". - Foto: Telemundo

“Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo,” dijo al comienzo del vídeo.

“Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. Cómo lidio con esos días. Pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien”, añadió en un tono muy consiente.

“Gracias por acompañarme siempre, de verdad, con el amor más grande del mundo, se los agradezco... Feliz día”, concluyó la artista de 59 años entre lágrimas y una sonrisa.

Kristina Lilley, conmovida, sigue luchando contra cáncer: “Segunda quimio; no ha sido fácil”

A través de redes sociales, Lilley ha compartido todo su proceso, desde el día del diagnóstico Para el 5 de febrero compartió también un emotivo mensaje.

“Mi despertar es para contarles mi historia. Momentos difíciles que poco a poco se van superando. Gracias por escuchar”, escribió inicialmente para acompañar la grabación, que se hizo viral rápidamente. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Estoy muy bien, ¿estoy bastante tranquila!, manifestó en aquel momento.

La actriz ha mostrado su proceso contra el cáncer en sus redes sociales. Foto: Instagram @kristililley. - Foto: Foto: Instagram @kristililley.

La actriz, de igual manera, mostró esta semana que decidió raparse la cabeza debido a que ya se le estaba empezando a caer el cabello, producto del fuerte tratamiento que está recibiendo. Uno de sus yernos fue quien cogió la máquina eléctrica y le hizo su nuevo corte de pelo.

Pese a que admitió que no ha sido nada fácil este proceso, la reconocida artista compartió con todos sus seguidores una pequeña reflexión y aseguró que sigue luchando para superar esta enfermedad. Además, indicó que ya recibió su segunda quimioterapia.

La actriz mostró el proceso de su rapada y sus sentimientos frente al paso que dio. Fotos: Instagram @kristililley. - Foto: Fotos: Instagram @kristililley.

“Segunda quimioterapia, ya van dos. Me siento bien, estoy tranquila. Hoy es un buen día. Todos los días son buenos días”, manifestó inicialmente Lilley, quien ha estado muy activa en Instagram.

Luego añadió: “Pensando en la situación que estoy viviendo actualmente, me di cuenta de que en la vida hay cosas que se pueden cambiar y otras no. Esta situación en la que estoy, definitivamente, no la puedo cambiar, pero puedo cambiar la forma en que veo las cosas y cómo las afrontó. Es lo que hay que hacer”.

La artista colombo-estadounidense recalcó finalmente que es consciente de que la situación en la que se encuentra es compleja, pero señaló que se está gozando su vida un día a la vez y que disfruta todos los placeres.

Cabe recordar que a la reconocida actriz en 2010 le diagnosticaron cáncer de cuello uterino, el cual superó exitosamente con un tratamiento de tres años. Sin embargo, meses después confirmó por primera vez que tenía cáncer de seno, que también venció gracias a una detección temprana.

“Como mujeres tenemos el compromiso de realizarnos la citología cada año, pero nuestras parejas también tienen la responsabilidad de ser partícipes en este proceso, de estar pendientes de sí ya nos hicimos el examen o no y de acompañarnos si es necesario”, manifestó en aquella época.