“Terrible tóxica”: reconocido presentador peruano lanzó crítica contra Shakira por su canción con Karol G

Shakira, sin duda alguna, se ha consolidado cómo una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial, y continúa cosechando triunfos tras su ruptura con el exfutbolista del Barcelona F.C. Gerard Piqué, puesto que de ese dolor han nacido varias exitosas canciones.

Un ejemplo de ello fue su más reciente éxito con la famosa colombiana Karol G titulada TQG (Te quedó grande), que tiene cientos de referencias hacia las ex parejas de ambas, Piqué y Anuel AA. La canción, sin duda, era bastante esperada por los seguidores de la barranquillera, luego del tema que hace poco también había lanzado, titulado Session #53, con el productor y DJ argentino Bizarrap.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios españoles. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Como era de esperarse, varios programas y medios internacionales no dudaron en irse con toda contra Shakira, tras el lanzamiento de la nueva canción con la antioqueña Karol G.

Entre los comentarios estuvo el del conductor, actor y exfutbolista peruano Yaco Eskenazi, durante la emisión del programa Estás en todas, quien decidió dar su opinión mientras analizaban la letra de la nueva canción de las colombianas.

La presentadora y también compañera de set, Natalie Vértiz, comentó frentes a las cámaras sobre el tema, pero estuvo a favor de la colaboración de las artistas colombianas.

Inicialmente, Natalie manifestó: “A mí me encanta, incluso, me parece mucho más pegajosa que la última que sacó con Bizarrap. Me encanta porque se nota que ella se está matando de risa, facturando sobre todo”, allí el conductor peruano la interrumpió: “¿Matando de risa?”. De inmediato, ambos presentadores empezaron a defender sus puntos de vista.

“Yo siento que es una terrible tóxica... yo amaba a la Shakira del disco rosadito y el de ‘Pies descalzos’, de ahí en adelante ya no soy tan fanático. Esta versión de Shakira de despecho no me gusta (...) Yo no veo a Piqué ofendido, ah. Mostró cómo la ha superado, superadísima está”, comentó el actual presentador de América TV.

BARCELONA, SPAIN - NOVEMBER 29: Gerard Pique, FC Barcelona soccer player and his partner singer Shakira attend the 2013-2014 Turkish Airlines Euroleague Regular Season Date 7 game between FC Barcelona Regal v Fenerbahce Ulker Istanbul at Palau Blaugrana on November 29, 2013 in Barcelona, Spain. (Photo by Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images) - Foto: Getty Images

Esta no es la primera vez que atacan a Shakira por sus canciones de ‘tusa’. Como era de esperarse, desde España, no dudaron en irse con toda una vez más contra Shakira, quien ha puesto en el ojo del huracán al exfutbolista del Barcelona.

Saúl Ortiz, reconocido periodista del portal 20minutos y reportero del programa Cuatro al día, no dejó pasar por alto las nuevas declaraciones de la colombiana y aseguró que esta no ha podido superar que Piqué esté feliz con su nueva pareja sentimental.

Igualmente, el comunicador ibérico se refirió a la última colaboración musical de la barranquillera con Karol G y sentenció que está “obsesionada” con el exfutbolista, puntualizando que no quiere pasar la página, pues el despecho le está saliendo bastante lucrativo.

YouTube captura de pantalla - Foto: YouTube captura de pantalla

“Qué obsesión, madre mía. La entrevista de Shakira, nuevamente con mensajes contra Piqué y para Clara (incluso hablando del sufrimiento de sus hijos)”, indicó inicialmente en su cuenta personal de Twitter, donde ha estado muy activo.

Luego, el periodista español añadió: “Ese es el reflejo de su verdadera situación actual: ni ha superado la ruptura ni parece que le interese hacerlo”. Además, acompañó la publicación con un emoticon de dinero.

Esta no es la primera vez que atacan a Shakira desde el país europeo, ya que la semana pasada el presentador Kiko Matamoros defendió públicamente a Piqué y Clara Chía durante el programa Sálvame (Telecinco).

“Es que está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo que no ha entrado en guerra a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho. Piqué es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día”, precisó.

Cabe mencionar que la cantante también aprovechó el diálogo con el informativo mexicano para puntualizar que uno de sus hijos fue el que le sugirió que tenía que sacar una canción junto a Bizarrap, puesto que era muy famoso en redes sociales.

Esta colaboración se convirtió en todo un fenómeno musical y superó rápidamente los 200 millones de reproducciones en YouTube, siendo una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

Shakira y Karol G - Foto: Youtube karol G

“Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. ¡Mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino!’ y le digo: ‘mira, mira, ¡mira quién me ha escrito!’, y era Bizarrap”, afirmó la colombiana.

La barranquillera reveló en la entrevista con NMástodo lo que hay detrás de sus letras y canciones, y enfatizó que no solo las escribe “para ser la voz de quienes no la tienen”, sino que además es su manera de lidiar con todo lo que le ocurre.

Shakira citó finalmente la frase de un libro sobre el holocausto, que la ha motivado a componer sus últimos temas: “Lo contrario a la depresión es la expresión”, por eso decidió expresar todo lo que la atormenta.